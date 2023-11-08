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Россияне обстреляли гражданское судно в порту Одесской области: есть погибший (фото)

Россияне обстреляли гражданское судно в порту Одесской области: есть погибший (фото)

Россияне сегодня, 8 ноября, атаковали гражданское иностранное судно, которое заходило в один из портов Одесской области. В результате попадания ракеты трое членов экипажа ранены и один погиб.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Чтобы помешать гражданскому судоходству, оккупанты продолжают террор украинских портов и гуманитарных коридоров.

Обстріл судна

Сегодня россияне атаковали гражданское судно под флагом Либерии, которое заходило в один из портов Одесской области. Враг атаковал с самолетов, запустив противорадиолокационную ракету Х-31П в направлении одного из портов Одесской области.

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Но ракета попала в надстройку гражданского судна.

Обстріл судна

В результате этого коварного и дерзкого удара трое членов экипажа, граждане Филиппин, получили ранения, одного из них госпитализировали. Лоцман судна погиб. Также ранения получил один из работников порта.

Обстріл судна

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Редакция ПРОФИЛЬ

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