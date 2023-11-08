Россияне обстреляли гражданское судно в порту Одесской области: есть погибший (фото)

Россияне сегодня, 8 ноября, атаковали гражданское иностранное судно, которое заходило в один из портов Одесской области. В результате попадания ракеты трое членов экипажа ранены и один погиб.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
Чтобы помешать гражданскому судоходству, оккупанты продолжают террор украинских портов и гуманитарных коридоров.
Сегодня россияне атаковали гражданское судно под флагом Либерии, которое заходило в один из портов Одесской области. Враг атаковал с самолетов, запустив противорадиолокационную ракету Х-31П в направлении одного из портов Одесской области.
Читайте также: Еще одно судно подорвалось в Черном море: иностранная разведка предупреждает о новых атаках
Но ракета попала в надстройку гражданского судна.
В результате этого коварного и дерзкого удара трое членов экипажа, граждане Филиппин, получили ранения, одного из них госпитализировали. Лоцман судна погиб. Также ранения получил один из работников порта.