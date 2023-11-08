Россияне обстреляли гражданское судно в порту Одесской области: есть погибший (фото)

Миллионные убытки окружающей среде Одессы: о последствиях последнего обстрела рассказали экологи Во время последней ракетной атаки россиян, которая была направлена на припортовую инфраструктуру, был нанесен огромный ущерб окружающей среде Одесской области. По подсчетам экологов сумма составила более 143,7 млн гривен. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе продолжают ликвидировать последствия ракетных обстрелов и оказывать помощь Одесса до сих пор приходит в себя от прилетов вечером 5 ноября. Сегодня, в течение дня, по ул. Софиевские коммунальщики вывозили мусор, герметизировали квартиры и ремонтировали кровли. ПОДРОБНЕЕ