У берегов Одесской области подорвалось иностранное судно с опасным грузом

Танкер направлялся в один из украинских портов на Дунае под выгрузку. На борту было 5,6 тысячи тонн дизельного топлива, сообщает интернет-издание Enkorr.

Капитан судна Ali Najafov получил информацию о подрыве на мине при входе в устье Быстрое реки Дунай (Измаильский район) с территориальных морских вод Украины на расстоянии 1 м/мили (1852 м).

В сообщении говорится, что танкер направлялся из Грузии в один из украинских портов на Дунае под выгрузку.

Также по информации от капитана судна, в результате подрыва образовалась пробоина с правой стороны и произошла утечка топлива. Также из строя вышел главный двигатель.

Вечером 15 октября танкер находился на якорной стоянке в ожидании буксиров.

Кроме того, известно, что экипаж находится в безопасности, его не планируют эвакуировать.

Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, что это уже второе судно в этом месяце под иностранным флагом, которое подрывается на российские мини. Недавно «Одесская жизнь» писала, что в Черном море недалеко от Румынии на мине подорвался турецкий сухогруз Kafkametler. Судно получило незначительные повреждения и уже через три часа продолжило движение.

Также ранее в Черном море примерно в 40 километрах от румынского побережья на морской мине подорвалось грузовое судно Seama. Сухогруз вез цемент в Измаил.