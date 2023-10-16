Новости Одессы и Одесской области

У берегов Одесской области подорвалось иностранное судно с опасным грузом

У берегов Одесской области подорвалось иностранное судно с опасным грузом

Танкер Ali Najafov (под флагом Либерии) получил повреждения у берегов Одесщины в результате подрыва на мине. Судно напоролось на мину перед входом в устье Быстрое на Дунае.

Танкер направлялся в один из украинских портов на Дунае под выгрузку. На борту было 5,6 тысячи тонн дизельного топлива, сообщает интернет-издание Enkorr.

Капитан судна Ali Najafov получил информацию о подрыве на мине при входе в устье Быстрое реки Дунай (Измаильский район) с территориальных морских вод Украины на расстоянии 1 м/мили (1852 м).

В сообщении говорится, что танкер направлялся из Грузии в один из украинских портов на Дунае под выгрузку.

Также по информации от капитана судна, в результате подрыва образовалась пробоина с правой стороны и произошла утечка топлива. Также из строя вышел главный двигатель.

Вечером 15 октября танкер находился на якорной стоянке в ожидании буксиров.

Кроме того, известно, что экипаж находится в безопасности, его не планируют эвакуировать.

Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, что это уже второе судно в этом месяце под иностранным флагом, которое подрывается на российские мини. Недавно «Одесская жизнь» писала, что в Черном море недалеко от Румынии на мине подорвался турецкий сухогруз Kafkametler. Судно получило незначительные повреждения и уже через три часа продолжило движение.

Также ранее в Черном море примерно в 40 километрах от румынского побережья на морской мине подорвалось грузовое судно Seama. Сухогруз вез цемент в Измаил.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить