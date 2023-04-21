Как проходит голосование по переименованию районов Одессы

Одесская мэрия запустила электронный опрос по переименованию двух районов города – Малиновского и Суворовского. Он стартовал 15-го числа и продлится до 29 апреля.
Накануне в пресс-службе горсовета представили статистику по итогам первых пяти дней голосования. В то же время депутат горсовета Петр Обухов раскритиковал данный опрос, назвав его манипулятивным.
Кто и как голосует за названия районов Одессы
Как напоминают в мэрии, во время электронного опроса одесситам предлагается ответить на такие вопросы:
- переименовать Малиновский район в Хаджибейский (Да/Нет);
- переименовать Суворовский район в Пересыпский (Да/Нет).
По состоянию на утро 20 апреля, в электронном опросе приняли участие:
- по вопросу переименования Малиновского района – 3502 человек;
- по вопросу переименования Суворовского района – 3687 человек.
Самый молодой участник опроса – 2005 года рождения, а самый старший – 1937 года рождения.
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Переименование районов Одессы: какой вариант побеждает?
По состоянию на сегодняшний день, 21 апреля 2023 года:
- за переименование Малиновского района в Хаджибейский отдали голоса 2167 человек (59,7% от общего числа принявших участие в опросе);
- против высказались 1460 человек (40,3%);
- всего в данном опросе приняли участие 3627 человек.
- за переименование Суворовского района в Пересыпский высказались 2259 человек (59,3%);
- против переименования этого района отдали голоса 1548 человек (40,7%);
- всего в опросе приняли участие 3807 человек.
За что одесский депутат раскритиковал опрос мэрии
В то же время, по мнению депутата Одесского горсовета, известного урбаниста Петра Обухова, мэрия сделала манипулятивное голосование, где есть только два варианта – за конкретное переименование и без учета других вариантов.
Между тем, еще в августе Обухов предлагал переименовать Суворовский район в Николаевский в честь Николаева, защитившего Одессу, взяв на себя удар от оккупантов.
«Я проводил опрос в своем телеграм-канале, где из трех вариантов с большим отрывом победил Николаевский. А Пересыпский набрал всего четверть голосов», – написал у себя в Facebook депутат.
Однако, по его словам, мэрия сделала манипулятивное голосование, где есть только два варианта – за переименование Суворовского (района) в Пересыпский или против. И если ты голосуешь против, ты якобы за то, чтобы он остался Суворовским.
«Это неправда! Я призываю всех проголосовать против. Если этот вариант победит, то наша фракция (урбанисты – ред.) внесет на сессию переименования в Николаевский район», – добавил Петр Обухов.
Напомним, электронный опрос по переименованию районов Одессы продлится до 29 апреля. Он проходит на веб-портале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение».
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Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»