Как проходит голосование по переименованию районов Одессы

Одесская мэрия запустила электронный опрос по переименованию двух районов города – Малиновского и Суворовского. Он стартовал 15-го числа и продлится до 29 апреля. Накануне в пресс-службе горсовета представили статистику по итогам первых пяти дней голосования. В то же время депутат горсовета Петр Обухов раскритиковал данный опрос, назвав его манипулятивным.

Кто и как голосует за названия районов Одессы

Как напоминают в мэрии, во время электронного опроса одесситам предлагается ответить на такие вопросы:

переименовать Малиновский район в Хаджибейский (Да/Нет);

переименовать Суворовский район в Пересыпский (Да/Нет).

По состоянию на утро 20 апреля, в электронном опросе приняли участие:

по вопросу переименования Малиновского района – 3502 человек;

по вопросу переименования Суворовского района – 3687 человек.

Самый молодой участник опроса – 2005 года рождения, а самый старший – 1937 года рождения.

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Переименование районов Одессы: какой вариант побеждает?

По состоянию на сегодняшний день, 21 апреля 2023 года:

за переименование Малиновского района в Хаджибейский отдали голоса 2167 человек (59,7% от общего числа принявших участие в опросе);

отдали голоса 2167 человек (59,7% от общего числа принявших участие в опросе); против высказались 1460 человек (40,3%);

высказались 1460 человек (40,3%); всего в данном опросе приняли участие 3627 человек.

за переименование Суворовского района в Пересыпский высказались 2259 человек (59,3%);

высказались 2259 человек (59,3%); против переименования этого района отдали голоса 1548 человек (40,7%);

переименования этого района отдали голоса 1548 человек (40,7%); всего в опросе приняли участие 3807 человек.

За что одесский депутат раскритиковал опрос мэрии

В то же время, по мнению депутата Одесского горсовета, известного урбаниста Петра Обухова, мэрия сделала манипулятивное голосование, где есть только два варианта – за конкретное переименование и без учета других вариантов.

Между тем, еще в августе Обухов предлагал переименовать Суворовский район в Николаевский в честь Николаева, защитившего Одессу, взяв на себя удар от оккупантов.

«Я проводил опрос в своем телеграм-канале, где из трех вариантов с большим отрывом победил Николаевский. А Пересыпский набрал всего четверть голосов», – написал у себя в Facebook депутат.

Однако, по его словам, мэрия сделала манипулятивное голосование, где есть только два варианта – за переименование Суворовского (района) в Пересыпский или против. И если ты голосуешь против, ты якобы за то, чтобы он остался Суворовским.

«Это неправда! Я призываю всех проголосовать против. Если этот вариант победит, то наша фракция (урбанисты – ред.) внесет на сессию переименования в Николаевский район», – добавил Петр Обухов.

Напомним, электронный опрос по переименованию районов Одессы продлится до 29 апреля. Он проходит на веб-портале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение».

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Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»