Неделя до конца опроса за переименование районов: как голосуют одесситы?

За неделю до завершения голосования по переименованию районов Одессы лидируют новые названия.

Большинство из тех, кто уже принял участие в электронном голосовании, поддержали переименование двух районов Одессы: Малиновского в Хаджибейский, а Суворовского в Пересыпский.

До завершения опроса остается неделя. С промежуточными результатами можно ознакомиться на сайте «Социально активный гражданин».

Результаты опроса по состоянию на вечер 23 апреля:

«Переименовать Малиновский район на Хаджибейский» — приняли участие 3663 пользователей, из них 2191 поддержали предложение, 1472 высказались против.

«Переименовать Суворовский район на Пересыпский» — 3856, из них 2277 поддержали, 1579 против.

Голосование должно закончится в 10.00 29 апреля.

Напомним, что в Одессе также сейчас проходит электронный опрос по переименованию улиц и других топонимических объектов.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области планируют переименовать город-спутник Одессы

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Фото «Суспільне. Одеса»