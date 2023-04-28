Активизировалось движение против переименования районов в Одессе: чаша весов пошатнулась

Электронное голосование по переумениванию двух из четырех районов города Одессы — Малиновского и Суворовского — подходит к концу и остался всего один день для одесситов, чтобы проголосовать «за» или «против». И вот за несколько дней до «финиша» в социальных сетях активизировалось движение «против» переименования районов, в частности, Суворовского в Пересыпский. появились даже альтернативные варианты названий!

Движение против переименования Суворовского района в Пересыпский инициировала известная общественная активистка Одессы Наталья Мажарова.

Она запустила публикацию в фейсбуке, которая набрала более сотни репостов и несколько сотен комментариев.

«И я знаю, что не правильно переименовывать Суворовский район в Пересыпский. Должно быть другое название. И меня выбешивает, что я должна следить за действиями власти вместо того, чтобы делать что-то приятное. Но такова наша реальность», — написала Наталья Мажарова на своей странице.

Инициативу Натальи Мажаровой активно поддержал депутат Одесского городского совета Петр Обухов. Он вообще предложил другое название – «Николаевский». Также против переименования Суворовского района выступил народный депутат Украины Александр Горенюк от пропрезидентской партии «Слуга Народа».

«Это не вопрос Суворовского района. Это не вопрос названия. Это вопрос идеологии. Это вопрос будущего УКРАИНСКОЙ Одессы. Это о благодарности Николаеву и Николаевской области, которые стеной стоят за Одессу. Мы всегда должны помнить их смелость и благодарить. Наши дети должны это знать» — заметил нардеп Горенюк на своей странице в фейсбуке.

Следует отметить, что это движение активистов и депутатов сработало. Чаша весов с 37 % «против» и 63 % «за» во время старта электронного голосования стремительно приближается к рубежу 50 на 50. В частности, из 7655 одесситов, принявших участие в голосовании по переименованию Суворовского района, высказалось 53% «за» и 47% «против». Это означает, что здесь голосование может провалиться и тогда городские власти вынуждены будут либо предложить другой вариант, либо несколько вариантов — считают Наталья Мажарова и Петр Обухов.

Похожая ситуация произошла с электронным голосованием по переименованию Малиновского района в Хаджибейский. Здесь участие в голосовании приняло в полтора раза меньше одесситов — всего 4 366 человек, но «за» переименование проголосовало уже 59,5% жителей города, принявших участие в опросе, а против — 40,5% из принявших участие в голосовании.

Недавно мы писали, что на улицеБалковской появились листовки, призывающие одесситов не допустить переименования Суворовского района в Пересыпский. Похожие листовки есть и на улицах Малиновского района.

Также активно переименование комментируют жители Одессы и региона в соцсетях, но количество принявших участие в голосовании указывает на то, что очень малое количество одесситов проявило интерес к электронному опросу по переименованию районов — всего чуть более 12 тысяч жителей городской общины.

Это при том, что Центральная избирательная комиссия в 2020 году сообщала, что общее количество жителей Одессы, имеющее право голоса — 692 тысяч человек. То есть судьбу переименования районов Одессы сегодня решают всего 1,7% одесситов, достигших 18 лет и проживающих на территории Одесской городской громады.

Напомним, что пролосовать «за» или «против» переименования можно на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин».

Нагадаємо, що пролосувати «за» чи «проти» перейменування можна на вебпорталі Одеської міської ради «Соціально активний громадянин».

Для справки: Наталья Мажарова – юрист, специалист в области PR, общественный деятель, лидер оргкомитета «Вышиванкового фестиваля», ставший одним из брендов современной Одессы. Наталья уже несколько лет вместе со своей дружной командой меняет Одессу, одесситов и стереотипы о нашем городе.

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Фото: Одесский городской совет, страницы в фейсбуке Натальи Мажаровой, Александра Горенюка.