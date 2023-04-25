Переименование улиц в Одессе: мэрия предложила 15 новых названий

25 апреля Одесский городской совет запустил уже третье в этом месяце голосование по переименованию топонимов города. Теперь в писок попало 8 улиц и 7 переулков все районов Одессы. Об этом сообщили на официальном сайте Одесского горсовета.

Целый месяц Одесский городской совет выделил для электронного общественного обсуждения по переименованию 15 улиц и переулков Одессы во всех районах города.

Это третье подряд электронное голосование, которое запустил горсовет. Ранее мы писали о старте голосования о переименованию двух районов города — Суворовского и Малиновского. Напомним, что здесь голосвание проходит с 15 по 29 апреля.

И позже Одесский горсовет запустил опрос по переименованию улиц, аллей и площадей, в частности, планируется переименовать 7 топонимов. Здесь голосование проходит с 19 апреля по 1 мая.

И уже третье электронное голосование, которое также запустили на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин»: citizen.omr.gov.ua в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение».

Процесс переименования улиц Одессы начат по распоряжению Одесского городского головы Геннадия Труханова № 176 от 24 апреля 2023 года. Согласно этому распоряжению установлен порядок проведения консультаций с общественностью в форме электронного опроса по вопросам переименования:

Улицы Ляпидевского — в улицу Ралли;

Улицу Зои Космодемьянской — в улицу Мускатную;

Переулка Зои Космодемьянской — в Алиберне;

Переулок Ушакова — в Рислинга;

Улицу Генерала Ватутина — в Костецкую;

Переулок Генерала Вишневского — в Анатру;

Улицу Кристаловского — в Композитора Бортнянского;

Улицу Смоленскую — в Леонида Смоленского;

Улицу Скворцова — в Живописную;

Переулок ляпунова — в переулок Ляпуновых;

Переулок Некрасова — в Отоновский;

Переулок Нахимова — в Барятинский;

Улицу Елисаветинскую — в Университетскую;

Улицу Декабристов — в Минаевскую;

Переулок Краснослободской — в Гетмана Петра Дорошенко.

Каждый одессит, достигший 18 лет и имеющий зарегистрированное место жительства на территории Одесской городской громады, может на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» выбрать поддержать или нет переименование той или иной улицы или переулка.

На это голосование горсовет выделил целых два месяца и оно продлится до 25 июня. А вот только до 24 мая можно через специальную форму на вебпортале внести замечания и предложения, которые автоматически передаются на проработку в Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета.

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Фото: Сайт Одесского горсовета.