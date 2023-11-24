В Украине может подорожать алкоголь: на сколько и какие причины

Об этом сообщается на сайте Минэкономики со ссылкой на проект постановления Кабмина.

Одной из причин, почему вырастет цена на алкоголь, и Минэкономики отмечают, что действующий размер минимальных цен был установлен в 2021 году и больше не соответствует реальным затратам производителей на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки.

В частности, цены на водку и ликероводочные изделия (ЛГВ) предлагают повысить на 5-13%, винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков) – на 40-85%, а на вина игристые и газированные винные напитки – на 12%.

Согласно предложенным расценкам, минимальные цены повысят:

на водку на 4,7% — с 89,4 до 93,6 грн за бутылку 0,5 литра;

на коньяк (бренди) три звездочки – на 6%, со 128,3 грн до 136 грн за 0,5 литра,

четыре звездочки – на 6,6%, со 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 литра,

пять звездочек – на 6,4%, со 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 литра;

четыре звездочки – на 6,6%, со 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 литра, пять звездочек – на 6,4%, со 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 литра; на натуральные виноградные вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра на 57% — с 42 до 66 грн;

игристые вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра и 0,75 литра – 11,9%, со 109 грн до 122 грн за бутылку.

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В Кабмине ожидают, что повышение цен на алкоголь позволит возмещать производителями собственных затрат на производство и реализацию алкогольных напитков, увеличит поступление налогов и сборов в государственный и местный бюджет на 300 млн грн.

Но есть еще одна причина, которая опирается на исследование ВОЗ в 30 европейских странах. Приблизительно каждая пятая смерть среди лиц в возрасте 15-19 лет и примерно каждая четвертая смерть в возрастной группе 20-24 лет вызвана алкоголем. Поэтому увеличение цены на алкогольные напитки признано одной из государственных политик, уменьшающей общее потребление алкоголя. По подсчетам повышение цен на алкоголь на 10% снижает количество смертей от алкоголя на 32%.