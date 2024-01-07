Цены в 2024 году: как изменится стоимость продуктов, топлива и электричества

Продукты питания

Эксперты утверждают, что Украина полностью обеспечила себя продовольствием на следующий год. Поэтому резкого повышения цен не ожидается, по крайней мере до весны 2024 года. Вместе с тем на стоимость продуктов повлияют инфляция и сложности логистики. Так, борщевой набор в начале года будет ежемесячно дорожать на 2-3%.

Урожай овощей и фруктов в 2023 году был хороший. Но зимой их нужно хранить на специальных складах, где для продления срока годности продуктов поддерживается определенная температура. Это в итоге отразится на цене борщевого набора.

Стоимость круп и муки этой зимой практически не изменится, поэтому хлеб, скорее всего, не подорожает, а гречка может даже подешеветь.

Цены на мясо в начале года немного повысятся, вернувшись к уровню конца ноября. Напомним, что в начале декабря свинина и курятина немного подешевели.

Подорожает зимой и молоко. Как правило, животные, находящиеся в закрытом содержании, на фермах, дают меньше молока из-за отсутствия зеленой травы. Поэтому сокращается общий объем производства молочной продукции. Если весна будет ранней, животные быстрее выйдут на пастбища, молока станет больше, и оно подешевеет.

Стоимость яиц будет зависеть от ситуации с логистикой на границе с Польшей. Они могут даже немного подешеветь, считают эксперты. Если украинские производители не смогут продавать яйца за границу, цены в Украине упадут.

Импортные товары

Приблизительно в начале марта на украинских прилавках появятся овощи и фрукты нового урожая — как правило, импортные, цена которых вдвое превысит стоимость отечественных.

В основном цены на продукты в Украине будут стабильными. А вот стоимость импорта будет привязана к двум главным факторам — устойчивости украинской гривны и ситуации на границе, где не исключено возобновление блокады грузовых пунктов пропуска.

По прогнозам, в первые месяцы 2024 года рост цен на прилавках составит до 5%. Это в случае, если в стране не начнутся проблемы, связанные с резким сокращением помощи от западных партнеров, полагают аналитики.

Коммунальные услуги

Тариф на электроэнергию для населения в 2024 году может вырасти на 15% — до 3 гривен за кВт/ч. Правда, окончательного решения о повышении ценника в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще не приняли. И до окончания отопительного сезона, заверяет регулятор, повышать цену не будут. Кроме того, принятию окончательного решения об изменении тарифов должно предшествовать широкое общественное обсуждение.

На время войны правительство установило мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Электричества и холодной воды он не касается. Вместе с тем, по мнению экспертов, в следующем году тепло может подорожать на 30-50%, вода — на 50%, газ — сначала до 11-13, затем до 15 гривен за м3.

В то же время, по прогнозу Национального банка Украины, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году.

Недвижимость

Спрос на новое жилье в Украине будет оставаться низким. И это существенно повлияет на стоимость квартир в новостроях — вряд ли она возрастет более чем на 3-5%. И хотя некоторые застройщики объявили о более значительном подорожании, это не отражает реальной ситуации на рынке недвижимости, утверждают эксперты.

Повышение цен на квадратные метры на 10-15% возможно лишь на объектах с высокой степенью готовности. Именно на них ориентируются покупатели.

А в целом рост цен на рынке недвижимости будут сдерживать отсутствие достаточного количества покупателей из-за неуверенности в завтрашнем дне и общий низкий уровень доходов.

Аренда квартир за последние месяцы в Украине подорожала. Этой весной специалисты прогнозируют возможность очередного скачка цен.

Топливо

Ожидать, что в наступившем году горючее подешевеет, не стоит. Хотя Нацбанк и прогнозирует, что цены на топливо в 2024 году стабилизируются из-за глобального снижения цен на нефть. По прогнозам экспертов, в январе средняя стоимость бензина А-95 на украинских АЗС составит

49-50 гривен за литр, автогаза — 27-30 гривен за литр. При этом колебание средней цены горючего может составить 2-3 гривны.

Стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза будет зависеть от курса доллара, ситуации на мировом топливном рынке и на фронте. А кроме того — от положения на пограничных пропускных пунктах. Польские перевозчики могут заблокировать пункты пропуска вдоль западной границы Украины, и это приведет к нехватке горючего. А если к полякам присоединятся еще и словаки, то это может стать большей проблемой.

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