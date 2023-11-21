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Как изменились цены на продукты питания в Одесской области

Как изменились цены на продукты питания в Одесской области

В первые девять месяцев 2023 года в Одесской области цены на пищевые продукты, одежду, обувь, алкоголь и другое менялись — росли в первом полугодии и снизились на летний период.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Одесской области.

По статистической информации, в январе-сентябре 2023 года индекс потребительских цен (индекс инфляции) по Одесской области составил 102,6%, за тот же период в Украине в целом — 103,0%.

цены - статистика

За первые 9 месяцев года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%.

Среди пищевых продуктов, которые подешевели на 0,8%, цены на овощи снизились на 26,5%. Существенно снизились в цене такие овощи, как:

  • огурцы на 63,5%,
  • помидоры – на 58,7%,
  • репчатый лук – на 57,7%,
  • сладкий перец – на 57,0%,
  • баклажаны – на 55,5%.

Кроме этого на 5,9% стали дешевле молоко, творог и яйца. Среди товаров этой группы больше (на 32,4%) подешевели яйца. В то же время сливки подорожали на 12,9%, рассольные сыры – на 11,6%.

Цены на фрукты снизились на 4,9%:

  • виноград подешевел на 53,6%,
  • бананы – 30,9%.

Наряду с этим есть фрукты, которые подорожали:

  • киви выросли в цене в 2,2 раза,
  • яблоки – на 42,3%.

Масло и жиры стали дешевле на 4,1%. Значительно (на 20,5%) снизилось в цене сало.

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Снижение цен на хлеб и хлебопродукты составило 1,2%. Также в этой группе подешевели:

  • гречневая крупа на 37,7%,
  • рис – на 17,1%,
  • пшеничная мука – на 5,3%.

Но выросли цены на:

  • сдобные изделия (на 10,8%),
  • пельмени (на 10,6%),
  • торты (на 10,5%),
  • ячные крупы (на 8,4%).

Мясо и мясопродукты подорожали на 11,5%, в том числе:

  • свиная вырезка – на 25,4%,
  • говядина – на 22,4%,
  • свинина – на 19,3%,
  • отдельные порционные куриные части – на 18,2%.

Прирост цен на алкогольные напитки, табачные изделия составил 5,7%:

  • табачные изделия – 10,5%,
  • алкогольные напитки – 1,3%.

Одежда и обувь подешевели на 5,5%:

  • одежда стала дешевле на 8,0%,
  • обувь – на 2,8%.

Общий уровень цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысился на 16,8%, что в значительной степени вызвано ростом цен на электроэнергию на 69, 7%.

Услуги образования стали дороже на 14,2%, что главным образом связано с повышением платы в дошкольных учреждениях в 1,5 раза и за получение среднего образования – на 19,1%.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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