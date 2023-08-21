Как изменились цены в Одессе за последние полгода: что дорожает, что дешевеет

За период с января по июль 2023 г. выросли цены на пищевые продукты, одежду, связь, коммунальные услуги. За этот период индекс потребительских цен (индекс инфляции) по
Одесской области составил 104,4% (по Украине – 104,0%).
Об этом сообщают в Главном управлении статистики в Одесской области.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем выросли на 5,3%.
Но, например, овощи выросли в цене почти на 28,4%. Существеннее всего повысились цены на:
- свеклу в 2,5 раза,
- морковь – в 2,1 раза,
- капусту белокочанную – в 2,0 раза,
- картофель – в 1,8 раза,
- кабачки – на 29,1%.
Цены на мясо и мясопродукты в среднем выросли на 9,4% на:
- свиную вырезку на 22,0%,
- отдельные куриные порционные части – на 19,7%,
- говядину – на 17,3%,
- свинину – на 15,2%,
- натуральные полуфабрикаты из свинины – на 13,1%,
- натуральные полуфабрикаты из говядины – на 12,7%,
- сырокопченые колбасы – на 10,4%.
Рост цен на фрукты составил 4,5%. Значительно подорожали:
- яблоки — в 2,1 раза,
- киви – в 1,9 раза.
Но, в то же время, некоторые фрукты и ягоды подешевели:
- бананы — 24,5%,
- ягоды – на 9,9%,
- виноград – на 8,5%.
Рыба и продукты из рыбы выросли в цене в среднем на 6,5%:
- филе красной рыбы – на 14,4%,
- рыбные консервы в масле и рыба мороженая – на 10,0%,
- филе мороженой рыбы – на 6,1%.
Тем не менее морепродукты подешевели на 1,5%.
Цены на сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия выросли на 5,6%. Наибольший рост цен зафиксирован на:
- карамель — на 12,9%,
- кондитерские изделия из сахара — на 9,1%,
- зефир — на 9,0%.
Несколько снизились цены на хлеб и хлебопродукты — 0,2%.
В этой группе продуктов питания подешевели:
- гречневая крупа — на 24,7%,
- рис – на 12,4%,
- хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 2,7%.
Вместе с тем, выросли в цене:
- торты — на 11,8%,
- сдобные изделия — на 9,4%,
- пшено — на 9,2%,
- сухое печенье и пельмени — на 8,5%,
- ячные крупы – на 8,0%.
Но вместе с тем на 6,8% снизились цены на молоко, творог и яйца. Среди товаров этой группы больше (на 37,2%) подешевели яйца. В то же время сливки подорожали на 11,3%, сыры рассольные – на 10,2%.
Масло подсолнечное и жиры стали дешевле на 5,7%.
Значительно снизилось в цене сало на 27,6%.
За этот промежуток времени выросли в цене алкогольные напитки, табачные изделия — в среднем на 6,4%:
табачные изделия – 10,6%,
алкогольные напитки – 2,4%.
А вот одежда и обувь подешевели по среднему показателю на 9,1%:
- одежда стала дешевле на 12,2%,
- обувь – на 5,7%.
Что касается цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, то они увеличились на 16,8%. В значительной степени вызвано ростом цен на электроэнергию — в 1,7 раза.
Несколько подешевели цены на транспорт — на 4,4%. Это произошло путем удешевления топлива и смазочных масел на 9,3%.
Но в то же время услуги по перевозке вещей подорожали на 14,1%.
Также в течение отчетного периода выросли цены на связь на 5,5%:
- плата за пользование сетью Интернет повысилась на 22,9%,
- тарифы на местную телефонную связь – на 13,8%.
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