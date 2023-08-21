Как изменились цены в Одессе за последние полгода: что дорожает, что дешевеет

За период с января по июль 2023 г. выросли цены на пищевые продукты, одежду, связь, коммунальные услуги. За этот период индекс потребительских цен (индекс инфляции) по

Одесской области составил 104,4% (по Украине – 104,0%).

Об этом сообщают в Главном управлении статистики в Одесской области.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем выросли на 5,3%.

Но, например, овощи выросли в цене почти на 28,4%. Существеннее всего повысились цены на:

свеклу в 2,5 раза,

морковь – в 2,1 раза,

капусту белокочанную – в 2,0 раза,

картофель – в 1,8 раза,

кабачки – на 29,1%.

Цены на мясо и мясопродукты в среднем выросли на 9,4% на:

свиную вырезку на 22,0%,

отдельные куриные порционные части – на 19,7%,

говядину – на 17,3%,

свинину – на 15,2%,

натуральные полуфабрикаты из свинины – на 13,1%,

натуральные полуфабрикаты из говядины – на 12,7%,

сырокопченые колбасы – на 10,4%.

Рост цен на фрукты составил 4,5%. Значительно подорожали:

яблоки — в 2,1 раза,

киви – в 1,9 раза.

Но, в то же время, некоторые фрукты и ягоды подешевели:

бананы — 24,5%,

ягоды – на 9,9%,

виноград – на 8,5%.

Рыба и продукты из рыбы выросли в цене в среднем на 6,5%:

филе красной рыбы – на 14,4%,

рыбные консервы в масле и рыба мороженая – на 10,0%,

филе мороженой рыбы – на 6,1%.

Тем не менее морепродукты подешевели на 1,5%.

Цены на сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия выросли на 5,6%. Наибольший рост цен зафиксирован на:

карамель — на 12,9%,

кондитерские изделия из сахара — на 9,1%,

зефир — на 9,0%.

Несколько снизились цены на хлеб и хлебопродукты — 0,2%.

В этой группе продуктов питания подешевели:

гречневая крупа — на 24,7%,

рис – на 12,4%,

хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 2,7%.

Вместе с тем, выросли в цене:

торты — на 11,8%,

сдобные изделия — на 9,4%,

пшено — на 9,2%,

сухое печенье и пельмени — на 8,5%,

ячные крупы – на 8,0%.

Но вместе с тем на 6,8% снизились цены на молоко, творог и яйца. Среди товаров этой группы больше (на 37,2%) подешевели яйца. В то же время сливки подорожали на 11,3%, сыры рассольные – на 10,2%.

Масло подсолнечное и жиры стали дешевле на 5,7%.

Значительно снизилось в цене сало на 27,6%.

За этот промежуток времени выросли в цене алкогольные напитки, табачные изделия — в среднем на 6,4%:

табачные изделия – 10,6%,

алкогольные напитки – 2,4%.

А вот одежда и обувь подешевели по среднему показателю на 9,1%:

одежда стала дешевле на 12,2%,

обувь – на 5,7%.

Что касается цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, то они увеличились на 16,8%. В значительной степени вызвано ростом цен на электроэнергию — в 1,7 раза.

Несколько подешевели цены на транспорт — на 4,4%. Это произошло путем удешевления топлива и смазочных масел на 9,3%.

Но в то же время услуги по перевозке вещей подорожали на 14,1%.

Также в течение отчетного периода выросли цены на связь на 5,5%:

плата за пользование сетью Интернет повысилась на 22,9%,

тарифы на местную телефонную связь – на 13,8%.

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