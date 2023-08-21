Як змінилися ціни в Одесі за останні пів року: що дорожчає, що дешевшає

За період із січня по липень 2023 року зросли ціни харчові продукти, одяг, зв’язок, комунальні послуги. За цей період індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Одеській області становив 104,4% (по Україні – 104,0%).

Про це повідомляють в Головному управлінні статистики в Одеській області.

Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої в середньому зросли на 5,3%.

Але, наприклад овочі зросли в ціні майже на 28,4%. Найсуттєвіше підвищились ціни на:

буряк у 2,5 раза,

моркву – у 2,1 раза,

капусту білокачанну – у 2,0 раза,

картоплю – у 1,8 раза,

кабачки – на 29,1%.

Ціни на м’ясо та м’ясопродукти у середньому зросли на 9,4% на:

свинячу вирізку на 22,0%,

окремі курячі порційні частини – на 19,7%,

яловичину – на 17,3%,

свинину – на 15,2%,

натуральні напівфабрикати зі свинини – на 13,1%,

натуральні напівфабрикати з яловичини – на 12,7%,

сирокопчені ковбаси – на 10,4%.

Зростання цін на фрукти становило 4,5%. Значно подорожчали:

яблука — у 2,1 раза,

ківі – у 1,9 раза.

Але, в той самий час, деякі фрукти і ягоди подешевшали:

банани – 24,5%,

ягоди – на 9,9%,

виноград – на 8,5%.

Риба та продукти з риби підвищились в ціні в середньому на 6,5%:

філе червоної риби – на 14,4%,

рибні консерви в олії та риба морожена – на 10,0%,

філе мороженої риби – на 6,1%.

Проте, морепродукти подешевшали на 1,5%.

Ціни на цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби зросли на 5,6%. Найбільше зростання цін зафіксовано на:

карамель — на 12,9%,

кондитерські вироби з цукру — на 9,1%,

зефір — на 9,0%.

Дещо знизилися ціни на хліб і хлібопродукти – 0,2%.

В цій групі харчових продуктів подешевшали:

гречані крупи — на 24,7%,

рис – на 12,4%,

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – на 2,7%.

Разом з тим, зросли в ціні:

торти — на 11,8%,

здобні вироби — на 9,4%,

пшоно — на 9,2%,

сухе печиво та пельмені — на 8,5%,

ячні крупи — на 8,0%.

Але разом з тим на 6,8% знизилися ціни на молоко, сир та яйця. Серед товарів цієї групи найбільше (на 37,2%) подешевшали яйця. Водночас вершки подорожчали на 11,3%, сири розсольні – на 10,2%.

Олія та жири стали дешевше на 5,7%.

Суттєво знизилось в ціні сало на 27,6%.

За цей проміжок часу зросли в ціні алкогольні напої, тютюнові вироби — в середньому на 6,4%:

тютюнові вироби – 10,6%,

алкогольні напої – 2,4%.

А ось одяг і взуття подешевшали за середнім показником на 9,1%:

одяг став дешевше на 12,2%,

взуття – на 5,7%.

Що стосується цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, то вони збільшились на 16,8%. У що значною мірою спричинено зростанням цін на електроенергію — у 1,7 раза.

Дещо здешевшали ціни на транспорт — на 4,4%. Це відбулось шляхом здешевлення палива та мастил на 9,3%.

Але в той самий час послуги з перевезення речей подорожчали на 14,1%.

Також протягом звітного періоду зросли ціни на зв’язок на 5,5%:

плата за користування мережею Інтернет підвищилась на 22,9%,

тарифи на місцевий телефонний зв’язок – на 13,8%.

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