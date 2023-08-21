Як змінилися ціни в Одесі за останні пів року: що дорожчає, що дешевшає

За період із січня по липень 2023 року зросли ціни харчові продукти, одяг, зв’язок, комунальні послуги. За цей період індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Одеській області становив 104,4% (по Україні – 104,0%).
Про це повідомляють в Головному управлінні статистики в Одеській області.
Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої в середньому зросли на 5,3%.
Але, наприклад овочі зросли в ціні майже на 28,4%. Найсуттєвіше підвищились ціни на:
- буряк у 2,5 раза,
- моркву – у 2,1 раза,
- капусту білокачанну – у 2,0 раза,
- картоплю – у 1,8 раза,
- кабачки – на 29,1%.
Ціни на м’ясо та м’ясопродукти у середньому зросли на 9,4% на:
- свинячу вирізку на 22,0%,
- окремі курячі порційні частини – на 19,7%,
- яловичину – на 17,3%,
- свинину – на 15,2%,
- натуральні напівфабрикати зі свинини – на 13,1%,
- натуральні напівфабрикати з яловичини – на 12,7%,
- сирокопчені ковбаси – на 10,4%.
Зростання цін на фрукти становило 4,5%. Значно подорожчали:
- яблука — у 2,1 раза,
- ківі – у 1,9 раза.
Але, в той самий час, деякі фрукти і ягоди подешевшали:
- банани – 24,5%,
- ягоди – на 9,9%,
- виноград – на 8,5%.
Риба та продукти з риби підвищились в ціні в середньому на 6,5%:
- філе червоної риби – на 14,4%,
- рибні консерви в олії та риба морожена – на 10,0%,
- філе мороженої риби – на 6,1%.
Проте, морепродукти подешевшали на 1,5%.
Ціни на цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби зросли на 5,6%. Найбільше зростання цін зафіксовано на:
- карамель — на 12,9%,
- кондитерські вироби з цукру — на 9,1%,
- зефір — на 9,0%.
Дещо знизилися ціни на хліб і хлібопродукти – 0,2%.
В цій групі харчових продуктів подешевшали:
- гречані крупи — на 24,7%,
- рис – на 12,4%,
- хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – на 2,7%.
Разом з тим, зросли в ціні:
- торти — на 11,8%,
- здобні вироби — на 9,4%,
- пшоно — на 9,2%,
- сухе печиво та пельмені — на 8,5%,
- ячні крупи — на 8,0%.
Але разом з тим на 6,8% знизилися ціни на молоко, сир та яйця. Серед товарів цієї групи найбільше (на 37,2%) подешевшали яйця. Водночас вершки подорожчали на 11,3%, сири розсольні – на 10,2%.
Олія та жири стали дешевше на 5,7%.
Суттєво знизилось в ціні сало на 27,6%.
За цей проміжок часу зросли в ціні алкогольні напої, тютюнові вироби — в середньому на 6,4%:
- тютюнові вироби – 10,6%,
- алкогольні напої – 2,4%.
А ось одяг і взуття подешевшали за середнім показником на 9,1%:
- одяг став дешевше на 12,2%,
- взуття – на 5,7%.
Що стосується цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, то вони збільшились на 16,8%. У що значною мірою спричинено зростанням цін на електроенергію — у 1,7 раза.
Дещо здешевшали ціни на транспорт — на 4,4%. Це відбулось шляхом здешевлення палива та мастил на 9,3%.
Але в той самий час послуги з перевезення речей подорожчали на 14,1%.
Також протягом звітного періоду зросли ціни на зв’язок на 5,5%:
- плата за користування мережею Інтернет підвищилась на 22,9%,
- тарифи на місцевий телефонний зв’язок – на 13,8%.
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