Как будут проходить пасхальные богослужения в храмах Одессы в 2024 году: когда святить паски

Все пасхальные богослужения в Одессе в этом году начнутся утром, 5 мая, после пяти часов, непосредственно в день Пасхи. Это сделано ради безопасности верующих. «Одесская жизнь» рассказывает о точном времени, когда начнутся службы и можно будет освятить паски.
Война вносит свои изменения даже в вековые традиции празднования Пасхи. И если раньше служба на этот праздник продолжалось в храме всю ночь, то сейчас, во время войны, уже третий год подряд расписание богослужения изменено.
Расписание пасхальных богослужений в одесских храмах УПЦ
В Одесской епархии Украинской православной церкви сообщили, что праздничное богослужение состоится не ночью, как это было всегда, а утром, 5 мая, в воскресенье, в 6 часов утра.
Причина этого — комендантский час и то, что ночью повышен уровень опасности и возможны обстрелы города россиянами. Поэтому верующие могут узнать у настоятелей храмов, как пройти в ближайшее укрытие.
Освящение пасок в храмах УПЦ
Освятить паски можно в субботу, 4 мая и 5 мая, в Светлое Христово Воскресение.
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Расписание пасхальных богослужений в одесских храмах ПЦУ
Пасхальные службы в храмах Одесской епархии Православной церкви Украины пройдут по такому расписанию:
- 05:30 — Полночная служба перед Плащаницей;
- 06:00 — Ранняя и Божественная Литургия святого Иоанна Златоустого.
Освящение пасок в храмах ПЦУ
Освятить паски в храмах ПЦУ можно будет 5 мая, в день Пасхи — с 6:00 до 15:00
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Совещание в мэрии Одессы
В мэрии Одессы прошло совещание, посвященное празднованию Пасхи. В нем приняли участие представители духовенства, органов правопорядка, главы районных администраций, городские службы.
«Враг еще раз демонстрирует, что для него нет ничего святого. В течение Страстной недели террористы атакуют наш город, убивают мирных людей. Поэтому должны позаботиться, прежде всего, о безопасности» — отметил на совещании мэр Одессы Геннадий Труханов.
Поэтому на Пасху на территории Одессы продолжает действовать комендантский час. Все пасхальные богослужения начнутся утром 5 мая. Информацию о начале богослужений можно найти на официальных порталах религиозных общин.
Мэрия также призывает всех жителей Одессы соблюдать режим военного положения, быть бдительными и осмотрительными, в случае воздушной тревоги — направляться в ближайшее укрытие.
Также, с целью сохранения общественного строя, верующих всех конфессий призывают к миру и согласию, чтобы не давать врагу разъединять общество внутри страны, используя религиозный фактор.
«Надеюсь, что наши молитвы будут услышаны. И уже в скором времени над нами будет мирное украинское небо. Верим в то, что свет и добро обязательно победят»
— сказал Геннадий Труханов.