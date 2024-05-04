Як проходитимуть великодні богослужіння в храмах Одеси в 2024 році: коли святити паски

Війна вносить свої зміни навіть у віковічні традиції святкування Великодня. І якщо раніше богослужіння на це свято тривало в храмі протягом всієї ночі, то зараз, під час війни, вже третій рік поспіль розклад богослужіння змінений.

Розклад великодніх богослужінь в одеських храмах УПЦ

В Одеській єпархії Української православної церкви повідомили, що святкове богослужіння відбудеться не вночі, як це було завжди, а вранці, 5 травня, у неділю, о 6 годині ранку.

Причина цього – комендантська година і те, що вночі підвищений рівень небезпеки і можливі обстріли міста росіянами. Тому віряни можуть дізнатися у настоятелів храмів, як пройти у найближче укриття.

Освячення пасок у храмах УПЦ

Освятити паски можна в суботу, 4 травня, та 5 травня, у Світле Христове Воскресіння.

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Розклад великодніх богослужінь в одеських храмах ПЦУ

Великодні служби в храмах Одеської єпархії Православної церкви України пройдуть за таким розкладом:

05:30 – Опівнічна відправа перед Плащаницею;

06:00 – Рання та Божественна Літургія святого Іоана Златоустого

Освячення пасок в храмах ПЦУ

Освятити паски в храмах ПЦУ можна буде 5 травня, у день Виликодня – з 6:00 до 15:00

Що говорять в мерії Одеси

В мерії Одеси пройшла нарада, у якій взяли участь представники духовенства, органів правопорядку, голови районних адміністрацій, міські служби.

«Ворог вкотре демонструє, що для нього немає нічого святого. Протягом Страсного тижня терористи атакують наше місто, вбивають мирних людей. Тож маємо подбати, перш за все, про безпеку» – зазначив на нараді мер Одеси Геннадій Труханов.

Тому на Великдень на території Одеси продовжує діяти комендантська година. Всі великодні богослужіння розпочнуться зранку, 5 травня. Інформацію про початок богослужінь можна знайти на офіційних порталах релігійних громад.

Мерія також закликає усіх мешканців Одеси дотримуватися режиму воєнного стану, бути пильними та обачними, в разі повітряної тривоги – прямувати в найближче укриття.

Також, з метою збереження громадського ладу, вірян усіх конфесій закликають до миру та злагоди, аби не давати ворогу розʼєднувати суспільство всередині країни, використовуючи релігійний фактор.

«Сподіваюся, що наші молитви буде почуто. І вже незабаром над нами буде мирне українське небо. Віримо в те, що світло та добро обовʼязково переможуть»

– сказав Геннадій Труханов.