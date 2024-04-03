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Вселенский Патриарх Варфоломей призвал христиан праздновать Пасху в один день

Вселенский Патриарх Варфоломей призвал христиан праздновать Пасху в один день

Вселенский Патриарх Варфоломей посетовал на отсутствие единой даты празднования Пасхи и призвал христиан западного и восточного обрядов к совместной дате празднования этого большого праздника.

Как пишет издание Catolic Curture, об этом Патриарх заявил в день празднования католической Пасхи, которая, согласно григорианскому календарю, в этом году выпала на 31 марта, тогда как христианам восточного обряда (то есть православным) предстоит отметить этот праздник значительно позже – 5 мая.

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«Мы молим Господа Славы, чтобы предстоящее празднование Пасхи в следующем году (а это 20 апреля по обоим календарям – ред.) будет не просто случайным событием, а, скорее, началом единой даты его соблюдения как восточным, так и западным христианством»,

– выразил надежду Варфоломей.

По его словам, это стремление особенно значимо в свете предстоящего в 2025 году 1700-летнего юбилея, знаменующего созыв Первого Вселенского Синода в Никее.

«Среди центральных обсуждений был вопрос об установлении общих сроков проведения пасхальных празднований. Мы настроены оптимистично, поскольку с обеих сторон есть добрая воля и желание. Потому что, действительно, скандально праздновать отдельно уникальное событие единого Воскресения Единого Господа!»

– подытожил Вселенский Патриарх.

Как рассказывала «Одесская жизнь», несмотря на то что Православная церковь Украины и Украинская Греко-Католическая церковь перешли на новоюлианский церковный календарь, в этом году эти конфессии будут отмечать Пасху по-старому исчислению.

Больше подробностей – в нашей статье: Когда Пасха в этом году и как определяется дата праздника?

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Редакция ПРОФИЛЬ
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