Вселенский Патриарх Варфоломей призвал христиан праздновать Пасху в один день

Как пишет издание Catolic Curture, об этом Патриарх заявил в день празднования католической Пасхи, которая, согласно григорианскому календарю, в этом году выпала на 31 марта, тогда как христианам восточного обряда (то есть православным) предстоит отметить этот праздник значительно позже – 5 мая.

«Мы молим Господа Славы, чтобы предстоящее празднование Пасхи в следующем году (а это 20 апреля по обоим календарям – ред.) будет не просто случайным событием, а, скорее, началом единой даты его соблюдения как восточным, так и западным христианством»,

– выразил надежду Варфоломей.

По его словам, это стремление особенно значимо в свете предстоящего в 2025 году 1700-летнего юбилея, знаменующего созыв Первого Вселенского Синода в Никее.

«Среди центральных обсуждений был вопрос об установлении общих сроков проведения пасхальных празднований. Мы настроены оптимистично, поскольку с обеих сторон есть добрая воля и желание. Потому что, действительно, скандально праздновать отдельно уникальное событие единого Воскресения Единого Господа!»

– подытожил Вселенский Патриарх.

Как рассказывала «Одесская жизнь», несмотря на то что Православная церковь Украины и Украинская Греко-Католическая церковь перешли на новоюлианский церковный календарь, в этом году эти конфессии будут отмечать Пасху по-старому исчислению.