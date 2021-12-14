Южный не станет «Південним»: жители высказались против переименования

В городе Южный Одесской области проходил онлайн-опрос среди жителей, поддерживают ли они переименование города. Населенный пункт было предложено назвать «Південним».

Идею о переименовании высказал уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь. Он объяснил необходимость такого шага тем, что нынешнее название является заимствованием из русского языка и конфликтует с правилами украинской грамматики.

Южненский городской совет должен был отреагировать на заявление языкового омбудсмена и организовал онлайн-голосование на специальной защищенной онлайн-платформе.

Итоги голосования показали, что абсолютной большинство южненцев предпочитают остаться с существующим названием. Голоса против переименования отдали 492 жителя города из 528 проголосовавших.

Если бы участники опроса высказались за смену названия города, этот вопрос должны были бы рассмотреть депутаты Южненского городского совета, ну а точку в процессе переименования должна была бы поставить Верховная Рада.

Ранее сообщалось, что языковой омбудсмен Тарас Креминь обеспокоился гимном Одессы. Им является рускоязычное музыкальное произведение «Песня об Одессе».

Омбудсмен требовал привести этот в факт в соответсвие с языковым законодательством.

Креминь пояснил, что теперь гимн Одессы либо следует перевести на украинский язык, либо должен быть новый официальный гимн.

На что мэр Одессы Геннадий Труханов ответил так:

Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен.

Были у Тараса Креминя и претензии к Одесской Опере. По его мнению в театре слишком мало украиноязычных произведений. На что в Оперном через пресс-службу ответили, что все языковые законодательный нормы у них соблюдены.

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