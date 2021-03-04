Одесситку могут наказать за языковой скандал в магазине

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень просит полицию отреагировать на языковой инцидент, имевший место в Одессе 3 марта.

Соответствующее обращение обнародовала в Facebook пресс-служба языкового осбудсмена.

Напомним, накануне в магазине верхней одежды по улице Ришельевской разгорелся языковой скандал: посетительницу возмутило обращение продавца-консультанта на украинском языке, и она начала вести себя агрессивно и, кроме того, назвала государственный язык «говяжьим».

По словам уполномоченного по защите языка, унижение продавцов из-за того, что они выполняли норму Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» недопустимо.

«Такие действия должны однозначно квалифицироваться по статье 161 Уголовного кодекса Украины как умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды, оскорбление чувств граждан по языковому признаку», – отметил Кремень, добавив, что, помимо прочего, события в Одессе сопровождались публичным унижением государственного языка.

В случае доказательства вины скандальной одесситке может грозить от 3,4 тысяч до 8,5 тысяч гривен штрафа либо до пяти лет ограничения свободы.

‼Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звертається до Національної поліції України вжити заходів… Опубликовано Уповноважений із захисту державної мови Среда, 3 марта 2021 г.

Читайте также: Новый закон «про мову»: мифы и правда.