Юрий Глодан, чью дочь, жену и тещу убила в ЖК «Тирас» российская ракета, сейчас в ВСУ

Год назад, 23 апреля 2022 года Юрий Глодан в один миг лишился всей своей семьи: трехмесячной дочери Киры, жены Валерии, и мамы супруги. Жизнь мужчины изменилась полностью. Он оставил любимую мирную профессию, чтобы стать воином.

Одессит из пекаря стал солдатом после того, как россияне убили всю его семью

Спустя год после трагедии “Суспільне. Одеса” сумело связаться с ним и узнать, где сейчас мужчина и чем занимается.

До войны Юрий Глодан занимался одним из самых мирных дел на свете — работал шеф-пекарем и шеф-кондитером. Год назад, в 2022, Пасха пришлась на 24 апреля. Для Юрия дни перед гибелью семьи были самыми напряженными по работе — надо было печь паски для одесситов, заказов было очень много. Но и для семьи время находил — ведь у него дома была совсем маленькая девочка, Кира, которой только исполнилось три месяца.

Вот и в тот ужасный день обстрела Юрий был с семьей, но ненадолго вышел за продуктами. А когда пришел, оказалось, что у него больше нет ничего: ни ребенка, ни любимой жены, ни ее мамы, ни дома.

И Юрий принял решение стать солдатом. С осени 2022 года он служит в Вооруженных силах Украины и защищает нас с вами от российских агрессоров, которые так безжалостно расправились с его семьей.

По словам Юрия, он пошел служить в то подразделение, в которое хотел попасть.

«Несу службу в Третьей отдельной штурмовой бригаде, которая является частью сухопутных войск ВСУ. Все необходимые навыки и умения по военному делу я получил уже в подразделении, от опытных сержантов и инструкторов, без украшений и лишней воды», — рассказал он.

«Сражаюсь за дома, детей и семьи своих побратимов»

Сейчас он полностью погружен в военное дело. Говорит, что военная служба дело не легкое, профессионализм требует времени и тренировок.

«Времени маловато, враг не ждет. Дело в том, что здесь война, мы здесь не траву красим под линейку. Ошибся — ты уже 300 или 200. Очень больно терять побратимов, и досадно понимать, что на его месте мог быть ты, или ты, собственно, можешь быть следующим.

По словам защитника, тяжелее всего — приспособиться к бесконечному ресурсу врага, но выбора у сил обороны нет:

«Мотивирует то, что другого пути нет, я вместе с собратьями стоим на защите Родины, ее свободы и независимости. За каждого ребенка и семью. Мотивируют и вдохновляют настоящие ребята, полные храбрости, мужества, профессионализма, смело идущие в бой за свой дом, за семью, которая ждет дома, и за светлое будущее, которое нужно бороться».

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о судьбе ЖК «Тирас» в который попала российская крылатая ракета и что думает о случившемся один из жильцов пострадавшего дома.

Напомним, 23 апреля 2023 года, в результате попадания российской крылатой ракеты Х-22 в жилой комплекс «Тирас», погибли 8 одесситов. Запуск ракеты был произведен с самолета стратегической авиации ТУ-95 с территории России. Среди погибших была и новорожденная девочка Кира. Не пережили тот страшный день и ее мама с бабушкой.

К 8 официальным жертвам можно добавить и еще одного ребенка. Малыш так и не успел появиться на свет. Его беременную маму также убили россияне.

После расследования этого рашистского преступления в прокуратуре Одесской области заявили, удалось установить данные российских преступников, которые отдали приказ ударить по жилому дому. Все они — военнослужащие рф.

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