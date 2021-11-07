Этот день в истории: почему фашисты потопили теплоход «Армения»?

В 1941 году 7 ноября пассажирско-грузовой теплоход «Армения» был потоплен немецкой авиацией в 18 милях от побережья Крыма. В результате погибло от 4500 до 10 000 человек.

Теплоход «Армения»: история

Теплоход «Армения» построили на Балтийском заводе в Ленинграде в 1928 году, после чего он использовался Черноморским морским пароходством на линии Одесса — Батуми — Одесса. В базовом варианте он был рассчитан на перевозку 980 пассажиров и 1000 т грузов.

«Армения» спасала одесситов в годы Второй мировой войны

В начале Второй мировой войны на Одесском судоремонтном заводе «Армению» переоборудовали в санитарно-транспортное судно и включили в состав Черноморского флота. На теплоходе предусмотрели одну операционную и четыре перевязочных. При этом транспорт раскрасили красными крестами, а на борту подняли флаг Красного креста. Главным врачом на судне был одесский военврач 2-го ранга Петра Дмитриевского, а капитаном — Владимир Плаушевский.

В ходе обороны и эвакуации Одессы «Армения» совершила 15 рейсов из Одессы в порты Кавказа. На судне удалось вывезти 16 тысяч человек.

Когда напали на теплоход «Армения»?

Вечером 6 ноября 1941 «Армения» вышла из порта Севастополя, а потом зашла в Ялту. По разным оценкам, на борту находилось от 4 500 до 10 000 человек, среди которых были раненые бойцы, мирные граждане, медики госпиталя Черноморского флота и других военных и гражданских госпиталей и часть партийного руководства Крыма. Погрузка эвакуируемых шла в спешке, поэтому точное их число неизвестно.

Теплоход атаковали в 11:25, когда он находился неподалеку от поселка Гурзуф в районе Медведь-горы. По одной из самых распространенных версий, «Армению» уничтожила немецкая торпеда.

Почему атаковали теплоход «Армения»?

Несмотря на то, что у теплохода были отличительные знаки санитарного судна, его атаковали фашисты. По мнению некоторых военных историков, это случилось из-за того, что «Армения» была вооружена четырьмя зенитными пушками 21-К. Кроме того, вместе с раненными и беженцами на её борту находились военнослужащие и сотрудники НКВД. К тому же корабль сопровождали два вооружённых катера и два истребителя И-153. В связи с этим, с точки зрения международного права, теплоход являлся законной военной целью.

Отметим, в 2020 году останки судна обнаружили российские специалисты. Исследователи установили, что перед гибелью корабля людей пытались спасти из трюмов, экипаж сумел спустить на воду спасательные шлюпки. Характер повреждений подтвердил версию об ударе авиабомбы.

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Фото: colonelcassad.livejournal.com