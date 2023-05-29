Парусник «Товарищ»: вспоминаем легендарный корабль для одесситов и херсонцев

Я уверен, уважаемые одесситы, что никто из вас, даже в самом нездоровом сне, не сможет представить себе, что Одесса лишилась своего символа — памятника Дюку. А вот в моём родном Херсоне это, увы, произошло: он потерял нечто бывшее частью герба города — это парусник «Товарищ». И не российские оккупанты «спионерили» это судно. «Товарища» предали ещё в сумбурные 90-е «свои».

Место рождения — германская верфь

Ровно 90 лет назад, в мае 1933-го, когда этот трехмачтовый барк впервые покинул стапеля гамбургской верфи, он был именован «Горх Фок». Длина судна была 82 метра, ширина – 12, высота главной мачты – 41 метр, общая площадь 23 парусов — 2000 квадратных метров.

Этот построенный всего за 100 дней парусник специалисты назвали шедевром. Он стал учебным судном.

После Второй мировой барк был передан СССР по Договору о репарации. И уже в 1949-м на нём появился корабельный колокол с надписью «ТОВАРИЩ».

Его вторая жизнь стартовала в Одессе

В конце августа 51-го барк прибыл в Одессу. Потом портом его приписки стал Херсон, парусник передали мореходному училищу имени Шмидта.

«Товарищ» стал базой для прохождения судовой практики курсантов мореходных учебных заведений Херсона и Одессы. Парусник повидал весь мир. Он оставил за кормой почти миллион километров, побывал в 105 портах 90 стран мира. Более 15 тысяч курсантов познали мировой океан на его борту.

Недавно мы упоминали про парусник: в статье про одесских женщин старпомов и капитанов дальнего плавания.

Экватор он впервые пересек в 1957 году: из Одессы в Атлантику, вокруг Африки, Индонезия, Индия — и назад в Одессу. В 1974-м впервые участвовал в Балтийской регате и победил! «Товарищ» с большим отрывом опередил германский «Горх Фок II». Затем были ещё регаты и ещё победы.

Назад к названию «Gorch Fock»

После распада СССР уже украинскому «Товарищу» была остро необходима замена главного двигателя. Херсонский судостроительный завод предложил свои услуги, но кому-то понадобилось, чтобы барк ушел на ремонт в Великобританию. Смета ремонта там выросла до двух миллионов фунтов, а владелец парусника — Минобразования Украины — заявил, что денег нет.

«Товарищу» запретили выход в море. И он проболтался в британских водах до 1999 года. И тут появились деловые немцы с деньгами: барк был отбуксирован в Вильгельмсхафен (ФРГ). Там его капитально отремонтировали, и городская власть Штральзунда — первого порта приписки барка — решила выкупить корабль. Украина запросила миллион евро, но затем кто-то «наверху» дал согласие на «любую половину». Так теперь уже не «Товарищ» вернулся в родную гавань. В ноябре 2003-го барку официально вернули имя «Горх Фок».

Возможно была «многоходовочка»

За многие годы журналистской деятельности в Херсоне мне многократно доводилось писать на тему «Товарища». Я не раз интервьюировал серьезных людей, которые не под диктофон были весьма откровенны: немцы очень хотели вернуть себе барк «Горх Фок», потому не исключено, что была организована «многоходовочка».

«А что вы хотели? — удивился моей наивности ныне покойный директор Херсонского морпорта Юрий Тутушкин. — В те годы всё Черноморское морское пароходство в разные страны «улетучилось». Сразу было понятно, что барк — не Карлсон: он улетел и не обещал вернуться».

Всё меньше становится людей, которые с детства любовались красотой и грациозностью парусника. Нам остались только его нынешние фото в Штральзунде, а еще — целый список фильмов, которых бы не было без его участия. Это «Максимка», «Алые паруса», «Ветер «Надежды», «Мятежный «Орионъ», «Девушка и море», «Дом, который построил Свифт», «В поисках капитана Гранта»…

Валерий Боянжу, Херсон — Одесса

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