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Этот день в истории: почему затонул паром «Эстония»?

Этот день в истории: почему затонул паром «Эстония»?

Ночью 28 сентября 1994 года в водах Балтики в районе финского острова Уте затонул грузопассажирский паром «Эстония». Судно совершало рейс между Таллинном и Стокгольмом.

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Причиной кораблекрушения стали конструктивные недостатки носового люка, слишком большая скорость судна и сильный шторм. К такому заключению пришла Международная комиссия по расследованию обстоятельств гибели «Эстонии».

Однако есть и другая версия. В 1999 году комиссия экспертов, работавшая по заказу немецкой верфи «Майер-верф», где была построена «Эстония», заявила, что катастрофа произошла  из-за взрыва. Как заявил председатель группы экспертов В. Хюммель, паром, предположительно, взорвали российские спецслужбы. По его информации, так они хотели помешать контрабандному вывозу на Запад некоего сверхсекретного оружия, украденного во время вывода российских войск с военных баз в Эстонии. Этот вариант опровергла международная комиссия.

Отметим, эта катастрофа стала крупнейшей в Балтийском море. Погибли 852 человека, спаслись 137. В 1995 году Швеция, Финляндия и Эстония подписали соглашение об объявлении корпуса парома «Эстония» братской могилой без права обследования и ведения там каких-либо работ. К соглашению также присоединились Дания, Великобритания, Россия и Латвия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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