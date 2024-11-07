Цього дня фашисти потопили теплохід «Вірменія»: навіщо вони це зробили

Теплохід «Вірменія»: історія

Теплохід «Вірменія» побудували на Балтійському заводі в Ленінграді 1928 року, після чого його використовувало Чорноморське морське пароплавство на лінії Одеса – Батумі – Одеса. У базовому варіанті він був розрахований на перевезення 980 пасажирів і 1000 т вантажів.

«Вірменія» рятувала одеситів у роки Другої світової війни

На початку Другої світової війни на Одеському судноремонтному заводі «Вірменію» переобладнали на санітарно-транспортне судно і включили до складу Чорноморського флоту. На теплоході передбачили одну операційну і чотири перев’язувальні. При цьому транспорт розфарбували червоними хрестами, а на борту підняли прапор Червоного хреста. Головним лікарем на судні був одеський воєнлікар 2-го рангу Петра Дмитрієвського, а капітаном – Володимир Плаушевський.

Чому атакували теплохід «Вірменія»?

Незважаючи на те, що теплоход мав відмітні знаки санітарного судна, його атакували фашисти. На думку деяких військових істориків, це сталося через те, що «Вірменію» було озброєно чотирма зенітними гарматами 21-К. Крім того, разом із пораненими та біженцями на її борту перебували військовослужбовці та співробітники НКВС. До того ж корабель супроводжували два озброєні катери і два винищувачі І-153. У зв’язку з цим, з погляду міжнародного права, теплохід був законною військовою метою.

Зазначимо, 2020 року останки судна виявили російські фахівці. Дослідники встановили, що перед загибеллю корабля людей намагалися врятувати із трюмів, екіпаж зумів спустити на воду рятувальні шлюпки. Характер ушкоджень підтвердив версію про удар авіабомби.

Фото: colonelcassad.livejournal.com

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