Светлые лики на тёмно-синем фоне: в Художественном музее обновили иконный зал

Обновленный зал открылся для посетителей в четверг, 27 июня.

Как рассказали в пресс-службе, специальное новое музейное освещение сделало помещение стало более камерным, а холодный темно-синий фон оттеняет теплые тона и золотые детали икон.

В центре экспозиции одни из самых ценных экспонатов коллекции – иконы круга Дионисия, продолжателя традиций Андрея Рублева, а также старообрядческие липованские иконы, созданные в Бессарабии и на юго-западе Украины. Представлены и образцы западно-украинской иконы с элементами барокко.

Некоторые экспонаты, ранее хранившиеся в запасниках музея, будут представлены зрителям впервые.

Поддержали обновление иконного зала Управление культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия ОГА и члены общественной организации Marazli Club.

Фото пресс-службы музея