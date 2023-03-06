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Задержан второй по счету заместитель главы Одесской ОВА Марченко

Задержан второй по счету заместитель главы Одесской ОВА Марченко

Служба безопасности Украины задержала Игоря Ткачука, заместителя руководителя Одесской областной военной администрации. Это уже второй зам главы ОВА, задержанный спецслужбой.

О задержании своего заместителя сообщил сам Максим Марченко. 

“Продолжаем совместно с правоохранительными органами очищение всех руководителей, до сих пор не понимающих, как именно они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны”, написал он в своем телеграм-канале. 

И далее сообщил, что 6 марта СБУ в Одесской области был задержан заместитель председателя ОВА Ткачук И.М., сейчас идут следственные действия.

Максим марченко отметил, что все подробности дела по существу он сообщит позже.

“Я еще раз подчеркиваю, что мы никогда не согласимся с какой-либо неправомерной деятельностью лиц независимо от должности, которую они занимают”, — подытожил глава области.

В тоже время из неофициальных источников стало известно, что Игорь Ткачук, как и его коллега Олег Муратов ранее, был задержан за получение взятки. Впрочем, чтобы точно быть уверенными в причине задержания, стоит подождать официальной информации.

Отметим, что должность заместителя руководителя в Одесской областной ОВА Ткачук занял в октябре 2022 года и утверждал его на должности уже Максим Марченко. Но должность зама в облгосадминистрации он занимал и ранее, в 2017-2018 годах.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе задержан вице-губернатор и предоставляла комментарии Максима Марченко и Офиса президента.

Кстати, потом чиновник-взяточник вышел на свободу под миллионный залог. И даже пытался через суд снова восстановиться на госслужбе, с которой его уволили. Но безуспешно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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