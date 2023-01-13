Зачем Одессе Всемирная выставка ЭКСПО-2030: обнародована видеопрезентация (видео)

Одесса должна получить право на проведение Всемирной выставки ЭКСПО (EXPO) в 2030 году, уверены в Одесской областной военной администрации (ОВА) и продемонстрировали соответствующий видеоролик. Видеопрезентация Одессы опубликована сегодня, 13 января, на Facebook-странице ОВА.

В Одесской администрации уверены: это историческое мероприятие, ранее подарившее планете Эйфелеву башню, двигатель Дизеля, телефон, печатную машинку и множество других изобретений, способно навсегда изменить как Одесскую область, так и Украину в целом – ведь это дает возможность привлечь внимание туристов со всего мира. Таким образом, Одесса и область могут стать площадкой, где страны демонстрируют самые передовые достижения.

«Всемирная выставка еще никогда не проводилась на территории Восточной Европы. У нашего региона и областного центра есть шанс стать развитой экспозиционной площадкой в этой части мира», – уверены в ОВА.

К тому же, добавили в военной администрации, подготовка к Всемирной выставке может стать частью послевоенного восстановления Украины и инструментом дополнительного привлечения в нашу страну иностранных инвестиций.

Уже в ноябре этого года 170 стран решат, предоставлять ли Одессе право на проведение EXPO.

Напомним, в сентябре 2022 года Украина официально предоставила досье в Международное выставочное бюро (BIE) для участия Одессы в отборе среди городов разных стран на проведение ЭКСПО-2030.

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Фото: journeys-6-senses