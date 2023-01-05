В Одессе задержан вице-губернатор: комментарии Максима Марченко и Офиса президента

5 января 2023 года суд в Одессе принял решение о задержании Олега Муратова, заместителя главы Одесской ОВА. Его обвиняют в получении крупной взятки.

Приморский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Есть и альтернатива — уплатить 3 миллиона 220 тысяч 800 гривен залога.

В чем обвиняют Олега Муратова

Следствие обвиняет Муратова в том, что он обещал за 35 тысяч долларов сделать так, чтобы другой чиновник и по совместительству депутат Одесского облсовета, смог избежать ответственность за растрату государственного имущества. Перед задержанием вице-губернатор получил часть этой суммы – 27 тысяч долларов.

Задержание и документирование получения чиновником 27 тысяч долларов провела Служба Безопасности Украины.

Сам Олег Муратов все обвинения отрицает, заявляет, что все случившее – провокация, организованная “потерпевшим” с целью мести. Так же он не исключает “российский след”, и организацию этой провокации российскими спецслужбами.

Что говорит Максим Марченко о задержании его заместителя

Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем Телеграм прокомментировал случившееся и заявил, что государственные должностные лица, независимо от ранга и должностей, должны нести неотвратимые наказания за нарушение законности.

«Я лично занимал и буду занимать принципиальную позицию по любым нарушениям закона, совершенным должностными лицами», — отметил он.

Марченко уверен, что все виновные должны быть привлечены к ответственности и понести неотвратимое наказание.

«Военная администрация и правоохранительные органы области и дальше будут прекращать неправомерную деятельность любого независимо от ранга и занимаемой должности», — подвел итог своего заявления одесский военный губернатор.

Комментарий Офиса президента по задержанию Муратова

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Телеграм написал, что случившееся с Муратовым – «четкий сигнал всем должностным лицам: кто нарушает закон, будут нести ответственность за содеянное».

«Совесть, порядочность и честь государственных служащих – основной запрос общества. Все, кто этого не понимает, работать на государство не будут!» – отметил Тимошенко.

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Фото «Суспільне. Одеса»