Відомий одеський чиновник, заступник голови області, звільняється з ОВА

Роман Григоришин, який обіймав посаду заступника керівника Одеської обласної військової адміністрації, подав у відставку. Причини цього невідомі, але чиновник каже, що йому не соромно. Водночас, два його колеги, теж заступник голови області, зараз під слідством.

Чиновнику не соромно за свою работу

Про звільнення зі свого поста повідомив сам Роман Григоришин на своїй сторінці у Facebook.

Що спричинило такий крок, він розповідати не став. Але наголосив, що за свій рік роботи на цій посаді йому не соромно. І пообіцяв найближчим часом надати публічний звіт про те, чого він досяг.

“Точно колись випущу матеріал про нашу роботу в період перших місяців війни. І мені та нашій команді точно не соромно за результати. Найближчими днями я опублікую докладний звіт за результатами моєї роботи і з радістю відповім на всі питання”

– написав Григоришин.

Втім, з життя і політики колишній заступник керівника ОВА йти не збирається. Він зазначив, що й надалі допомагатиме у роботі над стратегічним планом відновлення Одеської області.

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Коли Роман Григоришин став заступником голови Одеської ОВА

На свою посаду Романа Григоришина було призначено у жовтні минулого 2022 року тодішнім керівником ОВА Максимом Марченком. Перед тим він обіймав різні посади в обласній адміністрації, де займався питаннями залучення інвестицій у регіон та міжнародним співробітництвом.

Найбільш ймовірною причиною відставки може бути те, що в Одеській військовій адмністрації нещрдавно було призначено нового керівника – Олега Кіпера, і той зараз формує свою команду.

Зазаначимо також, що двух колег Романа Григоришина, також заступників колишнього голови Одеської ОВА Максима Марченко, було затримано за підозрою у корупцїї. Йдеться про Ігоря Ткачука та Олега Муратова.

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