В Измаиле построят новую “марину” и купят пассажирские суда для поездок в Румынию

В Измаиле Одесской области планируют реализовать новый инфраструктурный проект: построить современную стоянку для маломерных судов на местной набережной и возобновить регулярное пассажирское сообщение по Дунаю с румынским городом Тулча.

Для пассажирского сообщения планируют купить два небольших судна – на 32 и 12 мест.

Для реализации проектов подписаны соответствующие грантовые соглашения по проекту «CBConnect-Trans» , которые обозначают фактическое и юридическое начало проектов, сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Проект рассчитан на 24 месяца, общий его бюджет (на всех партнеров, включая румынских) — 2,4 млн евро, из которых 861 тыс. евро — из бюджета Измаила.

В рамках проекта также планируется отремонтировать подъездную дорогу к морвокзалу.

Проект реализуется в рамках совместной операционной программы «Румыния-Украина 2014-2020» и будет финансироваться Европейским союзом.

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Фото: мэрия Измаила