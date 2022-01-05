В Измаиле с 1 февраля подорожает вода

Жители Измаила будут платить за воду больше с 1 февраля 2022 года. Такое решение принял исполком Измаильского горсовета перед самым новым годом.

Как сообщает ИА “БессарабияINFORM”, начиная с февраля месяца 2022 года в Измаиле начнет действовать новый скорректированный тариф на услуги водоснабжения и водоотвода.

Решение изменить тарифы в измаильском горсовете приняли после того как в прошение об этом в муниципалитет подало коммунальное предприятие «Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства».

Новые тарифы на воду для населения в Измаиле с 1 февраля будут такие:

за централизованное водоснабжение — 18,1 грн за 1 кубический метр;

за централизованный водоотвод – 20,7 грн за 1 кубический метр;

централизованная поставка воды (с использованием внутридомовых систем), то есть для жильцов многоквартирных домов, будет стоить 18,6 грн. за «куб»;

централизованный водоотвод (с использованием внутридомовых систем) – 21 грн. за 1 куб.

Для сравнения, в Одессе с 1 января 2022 года для населения действуют такие тарифы:

на централизованное водоснабжение для ДРУГИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (в том числе юридическим лицам и населению, проживающему в частном секторе и в многоквартирных домах) – 14,93 грн., за 1 м3 без НДС (17,916 грн., за 1 м3 с НДС);

на централизованный водоотвод для ДРУГИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (в том числе юридическим лицам и населению, проживающему в частном секторе и в многоквартирных домах) – 14,37 грн., за 1 м3 без НДС (17,244 грн., за 1 м3 с НДС).

Относительно недавно в Измаиле уже поднимали тарифы на воду. Так в сентябре 2021 года она подорожала там более чем на 20%.

Отметим, что недавно Измаил попал в десятку городов, которые украинцы признали самыми привлекательными для жизни.

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