Ивановский мост не откроют и в новом году

Ограничение движения транспорта по Ивановскому мосту продлено еще на год. Об этом сообщают в пресс-службе Одесского горсовета.

Эксперты достаточно давно признали Ивановский мост непригодным к эксплуатации.

И еще в марте 2021 года власти запретили пользоваться им пешеходам и ограничили движение по путепроводу транспорта грузоподъемностью свыше пяти тонн. На период реконструкции здесь установили габаритные ворота и защитную ограду на участках пешеходных переходов.

В уходящем году Ивановский мост реконструировать не удалось. И в связи с его неудовлетворительным эксплуатационным состоянием ограничение движения по путепроводу власти продлили. Для большегрузов Ивановский мост будет закрыт до 31 декабря 2023 года. К этому времени все необходимые работы обещают выполнить.

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