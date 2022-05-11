Одесский Ивановский мост: ограничения для проезда продлили

В связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием одесского Ивановского путепровода действие ограничения движения транспорта по мосту продлено до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В мэрии напомнили, что ранее эксперты признали Ивановский мост непригодным к эксплуатации, и с марта 2021 года действуют изменения в организации дорожного движения и движения городского общественного транспорта Ивановским путепроводом.

На период реконструкции путепровода были установлены габаритные ворота и защитное ограждение на участках пешеходных проходов.

При этом путепровод не перекрыт, и по двум центральным полосам разрешено движение транспорта весом менее 5 тонн, но зачастую сюда умудряются пробраться и многотонные фуры, в связи с чем летом прошлого года на мосту установили специальный ограничитель – габаритные ворота, чтобы ограничить проезд большегрузов.

В начале 2022 года сообщалось, что реконструкция Ивановского моста начнется не раньше осени 2022 года. Теперь же не исключено, что из-за войны ее отложат на неопределенный срок.