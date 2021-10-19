Мы и в самом деле в той самой страшноватой «красной зоне»? Прогуляйтесь на Привоз и походите рядом – к примеру, изучите мир магазинов на той же Пантелеймоновской у Привоза. И кто там что сказал о красной зоне и связанных с ней запрещениях-ограничениях?..

На Привозе вывесили важное объявление

Итак, Привоз. Все работает в совершенно привычном режиме. Как месяц назад. Или неделю. Или еще задолго до понятия «ковид» и всего, что с ним связано.

Рынок торгует, причем всем. Продуктами и «непродуктами». Из новшеств – разве что свеженькое объявление на главных воротах и у входа в мясной и молочный корпуса, что находится без масок на территории рынка запрещено. Из этого (как у нас водится) на деле следует вот что: кто хочет – в маске, кто не хочет – без нее. Самая распространенная картина: маска на подбородке. Это касается и торгующих, и покупающих.

По-прежнему умиляют в молочном корпусе деревянные столбики. На них в период первого локдауна была натянута пленка, чтобы между продавцом и покупателем появился защитный барьер. Многие над этим новшеством смеялись: какой, мол, толк? Народ все равно пробует творожок-колбаску. Уже смешно по-новому: пленка давно исчезла. Столбики остались.

Как работают торговые точки рядом с одесским Привозом?

Что в магазинах рядом с Привозом? Собственно, открыто тоже все. Ну разве что на одном из многочисленных магазинов мы прочитали объявление, что здесь торгуют только по заказам. Ниже указан телефон. Магазин и в самом деле закрыт.

В торговых мега-точках рядом с Привозом – «Эльдорадо» и «Фоктрост» – все тоже более чем спокойно: они открыты, и проход cовершенно свободен. Хотя на одном из них висит объявление, что на входе необходимо предъявить COVID-сертификат. Но это только объявление.

На Привоз – в маршрутке без помех

Что в маршрутках? Сегодня утром прозвучало, что с сегодняшнего дня для водителей и пассажиров начнется самый настоящий кошмар в виде проверок на наличие масок и наполненности пассажирами.

Я сегодня проезжала в маршрутках №221 (садилась на конечной) и №242 (садилась у Привоза). Так, вот, никто никого не «кошмарил». Кто привык ездить в масках, те и едут в масках, кто привык обходиться без них, благополучно обходятся. Ну а насчет «только сидячих мест», то и тут ничего не изменилось с нашим очередным входом в «красную зону»…

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о работе торговых точек и кафе в первый день «октябрьской красной зоны» в центре города.

О Привозе «краснозонном» и не только:

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