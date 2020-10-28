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Одесские очереди на трамвайных остановках: что изменилось? (фото)

Одесские очереди на трамвайных остановках: что изменилось? (фото)

Конечная трамвайная остановка у Пересыпского моста… Отсюда отправляются в путь трамваи маршрутов №1 и №7. В час пик здесь обычно много людей.

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30 сентября «Одесская жизнь» рассказывала о том, какие меры в связи с карантином вступили здесь в силу: нескончаемые очереди притом, что промежуток между прибытием трамваев очень небольшой, строгое соблюдение масочного режима… В трамвай входило ограниченное количество людей – по количеству сидячих мест в вагоне. За всем этим строго следила посадочная команда из двух человек. Многие люди негодовали: как и, главное, когда можно попасть домой после работы, если живешь на поселке Котовского?!.. Опять же, очереди нескончаемые.

13 октября, в день приезда в Одессу президента, картина соблюдения масочного режима и ограниченного заполнения вагонов, за которыми следили сами водители, вообще поражала. Посадочные команды трудились не только на конечных остановках, но и там, где обычно наблюдается скопление народа, причем не только в час пик.

Что же увидела сегодня корреспондент «Одесской жизни», снова побывавшая у Пересыпского моста?

Добиралась туда на трамвае 12-го маршрута. В трамвае кто в маске, кто без, никто за этим уже не следит. На конечной трамвайной остановке у Пересыпского моста, ближе к 17:00, начинается заметное оживление: люди добираются домой. И что же?

В течение часа наблюдала одну и ту же картину. Собирается группа людей, подходит трамвай, пассажиры в него садятся. Кому не хватило мест для сидения, едут стоя. Кто-то в маске, кто-то без оной, у кого-то она на всякий случай красуется на подбородке либо под ним. Никаких посадочных команд и стояния в длинной очереди. И никто никому не делает замечаний и «нервов».

Эксперимент закончился?.. Или карантин отменили?..

 

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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