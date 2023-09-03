Программа «єВідновлення»: сколько дадут украинцам за уничтоженное обстрелами жилье

В Украине продолжается идет прием заявлений на получение компенсации за полностью разрушенное жилье по программе «єВідновлення».

Как сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, комиссии уже обработали около 500 заявок на общую сумму более 700 млн гривен.

Таким образом, за уничтоженное жилье каждый пострадавший получит в среднем около 1,4 млн гривен.

Министр также призвал местные власти активнее работать в комиссиях по обследованию разрушенного жилья, чтобы быстрее выделить людям деньги.

«Сейчас имеем чуть менее 2000 заявлений и ожидаем роста их количества», – сообщил министр.

Напомним, компенсации предоставляются в виде жилищных сертификатов, заявления принимают только от единоличных собственников жилья.

Если у вас возникают какие-либо вопросы по получению компенсации, обращайтесь на правительственную «горячую линию» по номеру: 15-45 (кнопка 2).

Как сообщала «Одесская жизнь», в августе в Украине стартовал второй этап программы «єВідновлення». Теперь компенсацию смогут получить владельцы полностью разрушенного во время войны жилья.

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