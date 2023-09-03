Новости Одессы и Одесской области

Программа «єВідновлення»: сколько дадут украинцам за уничтоженное обстрелами жилье

Программа «єВідновлення»: сколько дадут украинцам за уничтоженное обстрелами жилье

В Украине продолжается идет прием заявлений на получение компенсации за полностью разрушенное жилье по программе «єВідновлення».
Как сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, комиссии уже обработали около 500 заявок на общую сумму более 700 млн гривен.

Таким образом, за уничтоженное жилье каждый пострадавший получит в среднем около 1,4 млн гривен.

Министр также призвал местные власти активнее работать в комиссиях по обследованию разрушенного жилья, чтобы быстрее выделить людям деньги.

«Сейчас имеем чуть менее 2000 заявлений и ожидаем роста их количества», – сообщил министр.

Напомним, компенсации предоставляются в виде жилищных сертификатов, заявления принимают только от единоличных собственников жилья.

Если у вас возникают какие-либо вопросы по получению компенсации, обращайтесь на правительственную «горячую линию» по номеру: 15-45 (кнопка 2).

Как сообщала «Одесская жизнь», в августе в Украине стартовал второй этап программы «єВідновлення». Теперь компенсацию смогут получить владельцы полностью разрушенного во время войны жилья.

Вы также можете узнать:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить