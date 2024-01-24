В Одессе выплатили первую компенсацию за разрушенное жилье: кто получил

Валерия Козаченко — первая жительница Одессы, получившая жилищный сертификат за уничтоженное имущество. Ее квартира в доме по улице Приморской была полностью разрушена российской ракетой 23 июля 2023 года.
Об этом сообщил телеграм-канал «Одесской жизни».
Валерия Козаченко ее бабушка Наталья Николаевна уже реализовали жилищный сертификат и приобрели новую квартиру. Это первая одесская семья, которая получила компенсацию за уничтоженное в результате ракетно-дроновых атак россиян жилье по государственной программе «єВідновлення».
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Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с новосельем.
«Для городских служб это тоже был первый опыт. И я рад, что вместе нам удалось все организовать в кратчайшие сроки», — отметил мэр.
Программа «єВідновлення» функционирует в Украине с прошлого года. Сначала был разработан и заработал механизм предоставления государственной компенсации за поврежденное, а затем и уничтоженное имущество.
Для получения компенсации необходимо подать заявление, которое по установленной процедуре рассматривает комиссия городского совета, рассчитывает размер компенсации, а Исполнительный комитет ее утверждает.
Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на 23 июля 2023 года россия в очередной раз обстреляла Одессу. Эта атака на город стала одной из самых мощных за всё время войны. В результате комбинированного удара пострадало большое количество жилых домов, образовательных учреждений и памятников архитектуры.