В Одессе развернули оперативные штабы: где оформить материальную помощь за поврежденное жилье

Сегодня утром, 25 января 2024 года, в Приморском и Хаджибейском районах Одессы начали работу оперативные штабы, чтобы помочь людям в оформлении документов на получение помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
В результате ночной атаки «шахедов» на город пострадали две многоэтажки в Приморском и Хаджибейском районах города. На местах ликвидации последствий ночного обстрела жителям пострадавших домов предоставляют консультации по пакету документов, который нужно собрать для оформления материальной помощи и принимать заявления на оформление помощи.
В Приморском районе оперативный штаб будет работать в ближайшие дни с 8:00 до 17:00 по адресу: просп. Шевченко, 8/4.
Кроме того, жители поврежденных домов могут обращаться в Приморскую районную администрацию по адресу:
- ул. Канатная, 134 с 08:30 до 17:30 или по телефону: (048) 705-75-00.
В Хаджибейском районе штаб будет работать в ближайшие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: ул. Прохоровская, 40, корп. 6 (офис управляющей компании Bona Vita).
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Также консультацию можно получить в Хаджибейской районной администрации по адресу:
- ул. Генерала Петрова, 22 с 09:00 до 17:00 или по телефону: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.
Напомним, поздно вечером, 24 января, Одессу атаковали дроны. Один из них попал в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы и вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован.
Еще один пораженный дрон в падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал еще один БПЛА, рядом с поврежденным во время предварительной атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько получили повреждения.