Идти ли на пляж: температура морской воды в Одессе 16 июня

Температура воды в Черном море в пределах Одессы во вторник, 16 июня, составит плюс 21 градус.

Такие данные публикует погодный сервис Sinоptik.ua.

По данным сервиса, в Одессе сегодня также возможны гроза и даже град, с диаметром льдинок до 19 мм.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что во время грозы 16 июня порывы шквального ветра будут достигать скорости 20 м/с.

Напомним, “Одесская жизнь” сообщала, безопасно ли купаться на одесских пляжах. Также мы сравнивали, как изменились за год пляжи Отрада и Ланжерон, “Дельфин” и Чкаловский, Аркадия, “Чайка” и пляж для людей с инвалидностью.

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