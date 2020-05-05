Хроники коронавируса: вспышка в Нерубайском и прекращение деятельности антикризисного штаба

Как Одесская область выбилась в лидеры по количеству зараженных COVID-19 Подольск продолжает ставить антирекорды инфицирования коронавирусом. На утро 4 мая количество пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» здесь составило195 человек – почти половина от общего числа заразившихся на территории Одесской области. В чем причина печального лидерства, и как живет город на строгом карантине, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Хроники коронавируса: продление карантина и эпидемия в Подольске По состоянию на вечер 4 мая в Украине подтверждено 12 331 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 303 летальных, а выздоровевших – 1 619. В Одесской области подтвердили 427 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ