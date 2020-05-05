Хроники коронавируса: вспышка в Нерубайском и прекращение деятельности антикризисного штаба

По состоянию на вечер 5 мая в Украине подтверждено 12 697 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 316 летальных, а выздоровевших – 1 875. В Одесской области подтвердили 469 случаев заражения.
- В селе Нерубайское на COVID-19 заболело 11 человек. Там заразилась семья из 10 человек и еще один местный житель.
- Из-за заболевших медиков в Одессе частично перестали работать две больницы. В городских медучреждениях – ГКБ №1 (Еврейская больница) и №10 – заразились медики.
- После недолгого «полностью закрытия», которое на одесской Книжке назвали «таки одесским хипишем», знаменитый рынок на Александровском проспекте снова заработал.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что на втором этапе медреформы возникло множество недочетов. Он говорит, что этот процесс сложно назвать реформой, более того, по словам Степанова, если ничего не предпринять, последствия могут быть катастрофическими.
- Как Одесская область выбилась в лидеры по количеству зараженных COVID-19? Подольск продолжает ставить антирекорды инфицирования коронавирусом.
- В Одессе прекратил деятельность антикризисный штаб по борьбе с COVID-19. По состоянию на 4 мая штаба удалось привлечь 135 950 000 гривен.