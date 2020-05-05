Одесская Книжка снова работает: оградительные ленты, антисептики и «приколы» (фото)

После недолгого «полностью закрытия», которое на одесской Книжке назвали «таки одесским хипишем», знаменитый рынок на Александровском проспекте снова заработал.
Торгуют, как и прежде, книгами, бытовой химией, кофе-чаем-какао-сладостями и так далее.
Как и до закрытия в тренде — антисептики, маски.
Людей не очень много, но они есть.
Отметим, что оградительные ленты на Книжке тоже остались: они здесь для того, чтобы человек, взявший кофе-чай-какао на вынос, не «рассиживался», а шел себе со стаканчиком дальше.
То есть сидячие места на Книжке — за ограждением, все остальное — в обычном режиме.
На одесской Книжке с юмором все в порядке. Здесь имеются, как мы рассказывали, два арт-дерева (стволы спиленных деревьев предприниматели превратили в развеселые арт-объекты).
С юмором не расстаются и на карантине: манекены в масках выставлены на видном месте — ну чтоб народ не забывал, что мы таки еще на карантине.
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