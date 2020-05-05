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Новости Одессы и Одесской области

Одесская Книжка снова работает: оградительные ленты, антисептики и «приколы» (фото)

Одесская Книжка снова работает: оградительные ленты, антисептики и «приколы» (фото)

После недолгого «полностью закрытия», которое на одесской Книжке назвали «таки одесским хипишем», знаменитый рынок на Александровском проспекте снова заработал.

Торгуют, как и прежде, книгами, бытовой химией, кофе-чаем-какао-сладостями и так далее.

Как и до закрытия в тренде — антисептики, маски.

Людей не очень много, но они есть.

Отметим, что оградительные ленты на Книжке тоже остались: они здесь для того, чтобы человек, взявший кофе-чай-какао на вынос, не «рассиживался», а шел себе со стаканчиком дальше.

То есть сидячие места на Книжке — за ограждением, все остальное — в обычном режиме.

На одесской Книжке с юмором все в порядке. Здесь имеются, как мы рассказывали, два арт-дерева (стволы спиленных деревьев предприниматели превратили в развеселые арт-объекты).

С юмором не расстаются и на карантине: манекены в масках выставлены на видном месте — ну чтоб народ не забывал, что мы таки еще на карантине.

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