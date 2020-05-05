В Одесі припинив діяльність антикризовий штаб по боротьбі з COVID-19

На п’ятдесятий день свого існування антикризовий штаб по боротьбі з COVID-19 припинив своє існування.

Про це організатор штабу “Одесса vs COVID. Антикризисный штаб в Одесской области” Андрій Ставніцер повідомив у Facebook.

– Ми зібралися в середині березня на прохання Володимира Зеленського, щоб в надзвичайних обставинах допомогти владі засобами і організаційними ресурсами. Діяти потрібно було швидко. Так швидко, як уміє тільки приватний бізнес. Це був несподіваний виклик. Відверто кажучи, я не звик співпрацювати з владою. Проте, запрошення президента до партнерства ми розцінили як довіру нашій репутації і високу оцінку наших компетенцій. Тому прийняли його не роздумуючи. Ці два місяці стали для всіх нас перевіркою на міцність, на здатність жертвувати особистим заради загального, на людяність, в кінці кінців. І ми цю перевірку пройшли, – зазначив Ставніцер.

Станом на 4 травня штабу вдалося залучити 135 950 000 гривень.

– Сьогодні, коли прогнозованих піків захворювання вдалося уникнути, коли Україна поступово, схрестивши пальці, починає готуватися до м’якого виходу з карантину, ми вирішили закінчити роботу Штабу. Зовсім скоро країна поступово почне послаблювати заходи. Відкриються літні майданчики кафе і ресторанів. Відкриються парки і сквери. І ми теж повернемося до своєї звичайної роботи і своїм звичайним волонтерським завданням, – додав організатор.

Фото:

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.