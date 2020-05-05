Из-за заболевших медиков в Одессе частично перестали работать две больницы

В городских медучреждениях – ГКБ №1 (Еврейская больница) и №10 – заразились медики.

Об этом сообщили на заседании штаба по противодействию коронавирусу.

Так, в 10-й больнице из-за угрозы распространения вируса закрыли хирургию, реанимационное отделение и терапию.

Также временно приостановили прием в анестезиологии.

Кроме того, на карантин отправили терапию Еврейской больницы. Пациентов перевели в другие отделения.

Также, как стало известно, заболела врач роддома №1. Она живет в Беляевском районе и сейчас находится на самоизоляции. Установлен круг лиц, с которыми контактировала медик. Их тоже перевели в режим самоизоляции.

Фото: Vgorode.ua

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