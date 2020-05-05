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Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой обнаружили вспышку коронавирусной инфекции: среди заразившихся – дети

Под Одессой обнаружили вспышку коронавирусной инфекции: среди заразившихся – дети

В селе Нерубайское на COVID-19 заболело 11 человек.

Там заразилась семья из 10 человек и еще один местный житель.

По данным руководства облдепартамента здравоохранения, среди пациентов – пятеро детей.

Местные власти распорядились, чтобы заболевшие не покидали своих домов из-за угрозы распространения инфекции. На нескольких улицах – Леси Украинки и Виноградной – установили блокпосты, где дежурят медики и правоохранители.

Всех, кто мог входить в круг лиц, с которыми общались зараженные, протестируют на наличие коронавируса. После этого здоровым людям разрешат посещать общественные места.

А до тех пор, пока не придут результаты исследования, всех зараженных и членов их семей пообещали обеспечить продуктами и предметами гигиены.

Фото: Киевская ОГА, Facebook

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