Хроники коронавируса: ужесточенный карантинный контроль и новые боксы-изоляторы

В Одесі дві лікарні отримали бокси-ізолятори для перевезення інфікованих COVID-19 (фото, віде) Для лікарень Одеси придбано два бокси для ізоляції пацієнтів з інфекційними захворюваннями. Бокси передані Одеській міській інфекційній лікарні і Міській клінічній лікарні №1 (Єврейській), які сьогодні є опорними для надання допомоги пацієнтам з COVID-19. ПОДРОБНЕЕ

Все двери открыты: как одесситы пользуются транспортом во время карантина? (фото) Чтобы заметить какое-либо нарушение карантина в общественном транспорте стоит лишь полчаса за ним понаблюдать. Надетые маски – это единственное, что напоминает о карантине, когда стоишь на одесской остановке. Хотя есть те, которые и на остановке без маски, и в транспорте без нее же. Да и многочисленная очередь на переднюю дверь – не самый лучший пример поведения при пандемии. ПОДРОБНЕЕ

Это еще не конец: вирусолог рассказала, когда наступит пик эпидемии коронавируса Количество людей в мире, инфицированных коронавирусом, достигло около трех миллионов. В начале марта вирус стал распространяться в Украине. Но сегодня – еще далеко не пик. И даже еще не начало, считает заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН Украины Алла Мироненко. Она рассказала о том, когда ждать пика эпидемии COVID-19 и какие еще сюрпризы может принести коронавирус. ПОДРОБНЕЕ