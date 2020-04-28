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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: ужесточенный карантинный контроль и новые боксы-изоляторы

Хроники коронавируса: ужесточенный карантинный контроль и новые боксы-изоляторы

По состоянию на вечер 28 апреля в Украине подтверждено 9 410 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 239 летальных, а выздоровевших – 992. В Одесской области подтвердили 248 случаев заражения.

  • С мая в Одессе ужесточат карантинный контроль. Всех нарушителей будут штрафовать на сумму от 17 до 34 тыс. грн. Детали по ссылке…
  • Медработникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, пообещали в несколько раз увеличить оклад. Так, в одесском облсовете постановили платить им до 200% от зарплаты. В свою очередь, в Кабмине отметили, что выделят врачам 300% оклада. Детали по ссылке…
  • Одесским рынкам в новую карантинную эпоху повезло: они работали. Некоторые, как «Привоз», в режиме «торгуем всем, как обычно». Большинство других, как старейший Новый базар, — с соблюдением режима «только продукты и бытовая химия». Детали по ссылке…
  • Как одесситы пользуются транспортом во время карантина? Чтобы заметить какое-либо нарушение карантина в общественном транспорте стоит лишь полчаса за ним понаблюдать. Детали по ссылке…
  • Одесская Лузановка карантинит, как и все одесское побережье. Людей очень и очень мало. Многие с домашними любимцами. Замечен даже пасущийся ослик. Детали по ссылке…
  • Для больниц Одессы приобретено два бокса для изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями. Боксы переданы Одесской городской инфекционной больницы и Городской клинической больницы №1 (Еврейской), которые сегодня являются опорными для оказания помощи пациентам с COVID-19. Детали по ссылке…

 

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