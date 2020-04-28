Одесса делает базар: рыночно-карантинная эпопея (фото)

Одесским рынкам в новую карантинную эпоху повезло: они работали. Некоторые, как «Привоз», в режиме «торгуем всем, как обычно». Большинство других, как старейший Новый базар, — с соблюдением режима «только продукты и бытовая химия».

Рынки открыты — рынки закрыты

Одесситы делали базар в привычном, в общем режиме. При этом одни по этому поводу возмущались («как можно, чтобы в период «заразы» работали рынки?!»), другие, наоборот, выражали негодование, что «не могу теперь купить, что хочется и необходимо, на родном базаре».

Ситуация ужесточилась. Поступило строгое предписание закрыть все рынки в стране. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина. Причина — нарушение санитарных норм на рынках в период карантина.

И рынки города таки стали закрываться. Даже «Привоз». Даже Новый базар. Песенное «нет Одессы без Привоза и без Нового базара» воплотилось в жизнь.

При этом отметим, как-то так получалось, что если рынок и закрыт, то это не значит, что он… закрыт. Когда ворота нашего Привоза таки отметились появлением больших замков на всех входах-выходах, благополучно работал (и работает) «Мясной ряд», «Рыбный ряд» и многое другое.

Одесситы стали возмущаться. Одна группа утверждала, что закрывать рынки в Одессе — это нонсенс, и все это делается «ради прибыли супермаркетов», другие смеялись над закрытием рынков, которые все равно умудряются работать. Работать как угодно: создавались стихийные рынки, в соцсетях «обустраиваются» группы с полезными подсказками, где там-то и там-то можно купить то-то и то-то.

Картинки стихийной торговли (с асфальта) так и замелькали на просторах интернета. Сам собой возникал вопрос: получаются какие-то двойные стандарты?!

Бунтуем?

Ну а далее, как, впрочем, и ожидалось: заимели мы карантинный массовый автопробег предпринимателей — членов Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей и других протестующих. Предприниматели таким образом хотели привлечь внимание власти к «двойным стандартам» ограничений торговли: рынки закрыты, а супермаркеты и другие ТЦ продолжают работать.

К слову, рыночные «бунты» прошли после «режима ужесточения» и в других областях Украины — под Херсоном, где 26 апреля сотни фермеров перекрыли трассу и требовали открыть рынки, в Черновцах и Полтаве, в Винницкой области и т.д.

Руководители одесских рынков направили обращение с просьбой возобновить работу базаров в городе. Они обратились с петицией к Кабмину, в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС, к главному санврачу страны, Минэкономики и мэру Одессы. В петиции главы одесских рынков предупредили: решение об их закрытии приведет к крайне негативным последствиям:

– повышению цен на продукты;

– скоплению граждан в супермаркетах во время эпидемии;

– разорению мелких фермеров;

– лишению граждан возможности обеспечить себя доступными продуктами;

– лишению многих торгующих заработка.

Одесская рыночная ситуация, тем временем, продолжала развиваться по той же формуле: рынки закрыты, и в то же время как бы работают. Частично, конечно, но все же…

Что на Новом базаре?

Тем временем, на Новом базаре в Одессе предприниматели тоже устроили что-то вроде бунта, когда не смогли попасть на свои рабочие места. У закрытых ворот рынка получился пикет. Снова зазвучала тема «двойных стандартов». Ну в самом деле, почему супермаркеты могут работать, а рынки — нет?!

Руководство Нового базара приняло решение возобновить работу рынка. Как? Сама территория рынка закрыта. Работает лишь оптовый. Но зато крытый мясо-молочный корпус теперь стал чем-то вроде супермаркета: на нем торгуют, кроме мясных и молочных продуктов, еще и овощами-фруктами.

На заседании городского оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации прозвучало по этому поводу, что в нашей рыночной «эпопее» много разночтений и неясностей. Суть: с одной стороны, нет «прямого» постановления правительства о закрытии рынков, с другой — есть рекомендация главного санврача Украины Виктора Ляшко об их закрытии.

В результате уже все запутались, что работает и как, а что закрыто «наглухо». Что имеем? В соцсетях кто-то задает вопрос: «Подскажите, а такой-то рынок работает и как?». И знающие люди тут же откликаются, прописывая «пути», «сдавая явки и пароли»: там — работают, там — по звонку и на вынос, там — закрыт, но позади рынка можно купить все, что хотите, там — искать «дядю Колю», ну и так далее. Одесса упорно хочет продолжать делать базар.

Ситуация эта пестрая и волнообразная, как все в нашей карантинной жизни. Сегодня так, через день — совсем иначе.

Рынки, вероятно, откроют, но…

Кого-то обрадует, кого-то — совсем наоборот: к концу этой недели рынки страны, скорее всего, откроют. На сайте президента появилось сообщение о смягчении карантина в Украине, и уже до конца недели в стране могут открыть продуктовые рынки. Правительство отрабатывает возможность открытия рынков при соблюдении противоэпидемических правил.

Как стало известно, главный санврач Украины Виктор Ляшко уже подписал постановление, согласно которому рынки смогут работать в условиях карантина. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как сказано в условиях МОЗ Украины, рынки будут работать только при жестком соблюдении карантинных норм. А это — строгий масочный режим, температурный скрининг, дезинфекция поверхностей каждые три часа, антисептики на входе, не больше одного покупателя на десять квадратных метров, отсутствие стихийной торговли рядом с рынком…

Вопрос будет решаться в среду 29 апреля. С этой даты постановление должно вступить в силу.

При этом, как отметил Виктор Ляшко, в любом случае разрешение на работу рынков будут давать ежедневно. Перед тем его будут проверять в Государственной службе Украины по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей. Если найдут нарушение, то базар в следующий раз откроют только через неделю при условии устранения недочетов.

Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции фермерам.

Фото автора, соцсети Виктора Ляшко и “Одесса-медиа”

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