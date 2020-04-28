Шашлык запретят, пляж закроют и не пустят к памятнику: с мая в Одессе ужесточат карантинный контроль

Усилить контроль за соблюдением карантина намерены в Одессе в период майских праздников.

Так, в мэрии предупреждают, что всех нарушителей будут штрафовать на сумму от 17 до 34 тыс. грн.

Об этом шла речь на заседании исполкома горсовета.

В частности, к нарушениям будут относиться пикники с приготовлением шашлыков в зеленых зонах города. На склонах и в парках в связи с эпидемией запретят жечь костер, использовать мангал и гриль.

Это не только связано с карантином и ЧС. Дополнительные ограничения предусматривает ст. 77-1. Согласно ей, за разжигание костров в лесполосах предусмотрено стяжательство в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов.

2 мая полиция будет проводить режимные мероприятия, которые позволят не допустить массовых акций. Их организаторов и участников грозят привлекать к ответственности.

Также с мая власти планируют ограничить доступ на пляж “Дельфин”, где все еще лежит затонувший танкер Delfi. Уже 28 апреля там планируют оборудовать спасательный пост. Вдоль акватории моря будет курсировать катер с патрульными.

А ближе к 9 мая будут взяты под охрану мемориал на пл. 10-го апреля и памятник Неизвестному матросу в парке им. Шевченко. Доступ к ним также планируют ограничить во избежание скопления народа.

Для того, чтобы мониторить ситуацию, в городе будут созданы мобильные группы полицейских, водолазов и муниципальной охраны. Туда войдет в целом около 200 человек. Кроме того, к контролю привлекут спецслужбу “077”.

Фото: Business Wisdom Summit

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