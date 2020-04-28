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Новости Одессы и Одесской области

Все двери открыты: как одесситы пользуются транспортом во время карантина? (фото)

Все двери открыты: как одесситы пользуются транспортом во время карантина? (фото)

Чтобы заметить какое-либо нарушение карантина в общественном транспорте стоит лишь полчаса за ним понаблюдать. Надетые маски – это единственное, что напоминает о карантине, когда стоишь на одесской остановке. Хотя есть те, которые и на остановке без маски, и в транспорте без нее же. Да и многочисленная очередь на переднюю дверь – не самый лучший пример поведения при пандемии.

Об этом сообщил нам наш корреспондент, побывав рядом с остановочным комплексом на площади Деревянко.

В полдень маршрутки и троллейбусы не забиты. За полчаса наблюдения не было ни одного автобуса или троллейбуса, в котором заняты все сидячие места. Так, основные здешние маршрутные такси №168, 191 и 232а иногда вовсе приходят практически пустые. Но если и есть пассажиры, то сидят, в основном, в надетых масках. Правда, не обходится и без тех, кто ее просто опускает на подбородок.

О том, что в общественном транспорте стоит одевать маску некоторые одесситы забывают.
О том, что в общественном транспорте стоит одевать маску некоторые одесситы забывают.
О том, что в общественном транспорте стоит одевать маску некоторые одесситы забывают.

Также у общественного транспорта, в частности у троллейбусов, есть другая беда – очереди у первой двери. Причина, почему люди собираются в толпу, очень проста: будешь соблюдать дистанцию – кто-то проскочит впереди, а водитель скажет, что места уже нет и жди следующий троллейбус.

Чтобы не создавать толпу у первой двери, водители транспорта открывают дополнительно все остальные, чтобы пассажиры соблюдали дистанцию и не толпились.

Чтобы пассажиры не собирались у передних дверей, водителям городского транспорта приходится открывать все двери.
Чтобы пассажиры не собирались у передних дверей, водителям городского транспорта приходится открывать все двери.
Чтобы пассажиры не собирались у передних дверей, водителям городского транспорта приходится открывать все двери.

Хотя ранее, что в маршрутках, что в троллейбусах и трамваях открывали только двери передней площадки для контроля численности пассажиров, наличия маски и удостоверения с работы. А теперь, как раньше – все двери открыты.

Кстати, объявления, в которых сказано о том, что в транспорт не зайти без справки с работы или специального билета от горсовета почему-то до сих пор приклеены к окнам и дверцам транспорта. Интересно, а кто-то вообще застал проверку таких пропусков?

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2 комментарии
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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Одессит
Гость
Одессит

Маска для бороды-это у многих одесситов,может надо объяснить людям,как правильно одеть маску?

Голос за0Голос против  Ответить
26 минут назад
Андрей Кругляченко
Участник
Андрей Кругляченко

Отвечаю на вопрос. Меня без пропуска не пустили в трамвай. И в троллейбус не хотели пускать. А сейчас я получил право проезда, как донор. Правда, правительство это сформулировало несколько иначе – лица, изъявившие желание стать донорами. Интересно, каким документом такое желание можно подтвердить…

Голос за0Голос против  Ответить
8 минут назад
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