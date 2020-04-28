Официально: когда одесские медики получат обещанные доплаты за борьбу с вирусом?

Медработникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, пообещали в несколько раз увеличить оклад.

Так, в одесском облсовете постановили платить им до 200% от зарплаты. В свою очередь, в Кабмине отметили, что выделят врачам 300% оклада.

Мэр Одессы Геннадий Труханов на заседании штаба по противодействию эпидемии выразил сомнение в том, что деньги из госбюджета попадут к адресатам.

На это глава депаратмента здравоохранения Елена Яименко ответила, что средства уже перевели. Теперь их нужно распределить и провести необходимые процедуры перед выплатой.

А губернатор Одесской области Максим Куцый заверил, что местные доплаты начнут выдавать медикам уже с 28 апреля. А 29 апреля им, по его словам, передадут надбавки от Кабмина.

В регионе к этому моменту насчитали 1,5 тыс. медиков, которым положены соцвыплаты. Однако их количество может вырасти в два раза.

По материалам izbirkom.org.ua

Фото: PaySpace Magazine

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