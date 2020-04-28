Это еще не конец: вирусолог рассказала, когда наступит пик эпидемии коронавируса

Количество людей в мире, инфицированных коронавирусом, достигло около трех миллионов. В начале марта вирус стал распространяться в Украине. Но сегодня – еще далеко не пик. И даже еще не начало, считает заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН Украины Алла Мироненко. Она рассказала о том, когда ждать пика эпидемии COVID-19 и какие еще сюрпризы может принести коронавирус.

COVID-19 – на два года?

По словам вирусолога Аллы Мироненко, до пика эпидемии нам еще далеко. А не такие высокие темпы распротсранения инфекции – действенный результат карантина.

– Я думаю, что пик может быть осенью. Я очень надеюсь, что летом будет полегче, потому что в эту пору респираторные инфекции неактивны. Этому способствуют солнце, ветер, открытые окна. Хотя этот вирус новый и он более устойчив, чем, например, вирус гриппа, – подчеркнула Алла Мироненко.

Инфекционист считает, что послабление карантина в некоторых случаях возможно, правда с соблюдением правил.

– Можно запустить транспорт, но при условии, что все будут придерживаться масочного режима, обрабатывать руки или носить перчатки. Надо, чтобы люди следили за руками, потому что через руки даже больше вероятность заразиться, чем через открытое лицо. Это, конечно, если в транспорте едет пять людей, а не, например, пятьдесят, – подчеркивает Алла Мироненко. – Пока вся заболеваемость спадет настолько, что будет встречаться изредка, и медицина сможет с этими случаями справиться – может пройти еще два года. Поэтому с этим придется жить, понимать, что нужно пользоваться масками и следить за руками.

Иммунитет и мутация

По мнению ученых, чтобы победить вирус, в обществе должен сформироваться коллективный иммунитет. Тогда заболеваемость пойдет на спад.

– Человек выздоровел благодаря тому, что у него образовался иммунитет. Насколько он стойкий – пока нет данных. Кроме того, вирусы, которые циркулируют сейчас на разных континентах, несколько изменились. Насколько кардинально – это тоже мы пока не понимаем. И будет ли в таком случае защищать иммунитет, выработанный на тот вариант вируса, которым человек уже переболел – мы еще не знаем, – констатировала вирусолог.

Отрицательный тест – это не гарантия

Отдельные специалисты предполагают, что официальная статистика COVID-19 в Украине реально отражает только десятую часть инфицированных. Все дело – в недообследовательности.

– На самом деле так всегда бывает, особенно с инфекциями, которые распространяются через воздух. Всех обследовать невозможно. К тому же – это специфическая инфекция, она вызывает опасную пневмонию, и возбудитель размножается в нижних дыхательных путях. Не всегда можно даже лабораторно подтвердить случай инфицирования, потому что не удается взять глубокий мазок, например. А потому отрицательный результат – это еще не гарантия того, что инфекции действительно у человека нет, -подытожила ученый.

Фото: ukrmedclub.com

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