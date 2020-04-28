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Новости Одессы и Одесской области

Лузановка на карантине: люди, ослик и коты у медпункта (фото)

Лузановка на карантине: люди, ослик и коты у медпункта (фото)

Одесская Лузановка карантинит, как и все одесское побережье.

Людей очень и очень мало. Многие с домашними любимцами. Замечен даже пасущийся ослик.

Одиночные одесситы не опасаются купаться, но таких мало. Пляж пустынный: редкие прогуливающиеся, сложенная пляжная атрибутика, пустынные пляжи.

Во время карантина на Лузановке людей непривычно мало.
Во время карантина на Лузановке людей непривычно мало.
Во время карантина на Лузановке людей непривычно мало.
Во время карантина на Лузановке людей непривычно мало.
Во время карантина на Лузановке людей непривычно мало.
Во время карантина на Лузановке людей непривычно мало.
Во время карантина на Лузановке людей непривычно мало.
Во время карантина на Лузановке людей непривычно мало.
Во время карантина на Лузановке людей непривычно мало.
Во время карантина на Лузановке людей непривычно мало.
Во время карантина на Лузановке людей непривычно мало.

Лузановские коты бродят в полнейшем непонимании: где народ? Многие из них собрались у пляжного медпункта, словно в ожидании пояснений, что же происходит. Впрочем, может местные котики собрались здесь в ожидании валерианки.

Однако животных и птиц на пляже значительно больше.
Однако животных и птиц на пляже значительно больше.
Однако животных и птиц на пляже значительно больше.
Однако животных и птиц на пляже значительно больше.
Однако животных и птиц на пляже значительно больше.
Однако животных и птиц на пляже значительно больше.
Однако животных и птиц на пляже значительно больше.

Карантинные картинки из разных точек города продолжают поражать…

Все прибрежные кафешки и рестораны закрыты.
Все прибрежные кафешки и рестораны закрыты.
Все прибрежные кафешки и рестораны закрыты.
Все прибрежные кафешки и рестораны закрыты.
Все прибрежные кафешки и рестораны закрыты.

Фото Вячеслава Тенякова

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