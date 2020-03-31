Хроники коронавируса: штрафы за нарушение карантина, отсутствие оборудования и врачей

По состоянию на вечер 30 марта в Украине подтверждено 645 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 17 летальных, а выздоровевших – 10. В Одесской области подтвердили 12 случаев заражения.

В Одессе на время карантина ограничили доступ к детским площадкам. В гордепартаменте хозяйства решили обезопасить одесситов, гуляющих на улице с малышами. Детали по ссылке…

В Одесской области предпринимателя оштрафовали за несоблюдение карантина. К ответственности за несоблюдение карантина привлекли владельца магазина стройматериалов. Детали по ссылке…

Людей с подозрением на коронавирус в Одессе и области будут осматривать в палатках. В Одесском регионе семь опорных медучреждений, где готовы размещать больных COVID-19 в случае необходимости. Детали по ссылке…

Во Львовской области диагностировали первый случай выздоровления от коронавирусной инфекции. Выздоровела 50-летняя жительница Львова, у которой подтвердили наличие COVID-19 после поездки в Германию. Детали по ссылке…

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19. Детали по ссылке…

Медики Одесского областного клинического медицинского центра (больницы водников), которую определили одной из опорных больниц для приема больных коронавирусной инфекции, сделали видео-заявление. Они не готовы принимать больных COVID-19 пациентов. Детали по ссылке…

Ближе к вечеру в Одессе зафиксировали 12-й положительный результат на коронавирусную инфекцию. Детали по ссылке…

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