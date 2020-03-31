В Одесі зафіксували 12-й позитивний результат на коронавірусну інфекцію

Лабораторний центр МОЗ в Одесі отримав ще один позитивний результат дослідження на COVID-19.

Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Максим Куций.

Діагноз підтверджено у мешканки села Усатове 1965р.н. Зі слів хворої, вона закордон не виїжджала та з хворими на коронавірус не контактувала.

Аналізи на COVID-19 у її чоловіка очікуються найближчим часом.

На даний момент на Одещині лабораторно підтверджено 12 позитивних результатів на коронавірусну інфекцію. Загалом в Україні зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Фото: УНІАН

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